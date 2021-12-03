Брітні Спірс святкує 40-річчя зі своїм нареченим

Вони полетіли на приватному літаку святкувати ювілей співачки

Сьогодні, 2 грудня 2021 року, Брітні Спірс, яка нещодавно офіційно звільнилася від 13-річної опіки батька, виповнюється 40 років. Таку круглу дату вона святкує в колі своєї найближчої наразі людини, свого нареченого Сема Асгарі. Він, до речі, під час привітання Брітні назвав її своєю дружиною, хоча офіційного розпису в них ще не було. Сем зізнався, що називав Брітні так ще від початку їхніх відносин. Проте у вересні 2021 року пара офіційно оголосила про заручини, тому весілля незабаром усе ж буде.

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"Я називаю тебе Левицею, тому що я захоплююся твоєю силою, мене надихає твоє прекрасне серце, я святкую твою посмішку, яка освітлює мій світ. Щодня твій день народження, моя королево. Вітаю з першим днем народження мою дружину", — такими словами привітав із 40-річчям Брітні Спірс її наречений 27-річний Сем Асгарі у своєму Instagram. Куди саме відправилася пара, наразі не відомо.

Наразі ж Брітні, отримавши повну свободу у своїх діях, може самостійно вирішувати, куди та з ким летіти, адже за період 13-річного "рабства" батька вона не могла вживати алкоголь, коло її знайомих значно обмежувалося, її змушували вживати сильнодійні речовини та не дозволяли вагітніти. Початок нового життя Брітні святкувала бокалом шампанського у шикарному ресторані, при цьому вона відчувала себе "на 9-му небі від щасті".

[ + – ] Брітні Спірс зі своїм нареченим Семом Асгарі святкує своє 40-річчя

"О, безцінна радість сьогодні!!! Я та мій наречений безмежно раді, що їдемо… як ви бачите, я не важу 800 фунтів … Я тренувалася, і це реально … Боже, дякую тобі за можливість виїхати за межі країни!!!! Я благословенна!!!" — підписала знімок з нареченим 40-річна Брітні Спірс.

Раніше ми повідомляли, як кіт із сумним виразом обличчя з України Степан потрапив до Instagram Брітні Спірс. Пост артистки зібрав купу лайків та коментарів. А сам Степан наразі активно лайкає дописи Брітні. Схоже, вони знайшли спільну мову.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зізналася, хто буде шити для неї весільну сукню.