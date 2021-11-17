Бритни Спирс "на 9-м небе" празднует свободу от попечительства отца

Сейчас финансами Бритни Спирс будет временно распоряжаться аудитор Джон Забел

13 ноября суд в Лос-Анджелесе окончательно отстранил Джейми Спирса, отца Бритни Спирс, от опеки над дочерью. 39-летняя певица наконец-то получила долгожданную свободу после 13-летнего "рабства". "Сохранять такое положение невозможно. Оно привело к невыносимой ситуации, заставляющей меня отстранить Джейми Спирса. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня", — отметила судья Бренда Пенни во время вынесения приговора. Об этом сообщает Page Six.

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Свою победу Бритни празднует, выкладывая нетипичные для звезд такого уровня посты в социальных сетях. Недавно звезда выложила черно-белое фото трех женщин, на котором есть надпись: "Дружба должна строиться на основе алкоголя, сарказма, неадекватности и махинаций". Тысячи фанатов комментируют публикации Бритни со словами, как сильно они ее любят и поддерживают.

[ + – ] Пост на странице певицы в Instagram

Также певица отметила, что имеет возможность отпраздновать начало своей свободы бокалом шампанского. Ведь за 13 лет попечительства отца ей не разрешали употреблять алкоголь. Также Джейми Спирс ограничил круг людей, с которыми Бритни могла взаимодействовать, заставлял ее употреблять сильнодействующие вещества и не позволял беременеть, ведь все это могло помешать ей работать и зарабатывать еще больше денег, которыми распоряжался отец артистки.

"Какие прекрасные выходные… Мне кажется, я постоянно на 9-м небе! Вчера вечером я выпила свой первый бокал шампанского в самом красивом ресторане", — написала Бритни на своей странице в Instagram.

[ + – ] Бритни Спирс

Особой благодарности и уважения заслуживает адвокат Бритни Мэтью Розенгарт. Его Бритни также неоднократно упоминает в своих постах, ведь именно благодаря ему она имеет возможность сегодня жить так, как хочет сама. "Я так счастлива, что адвокат Мэтью Розенгарт пришел в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову. Я безгранично благодарна за это!", — пишет певица на своей странице.

Сейчас финансами Бритни Спирс (а это примерно 60 млн долларов) будет временно распоряжаться аудитор Джон Забел, которого выбрала сама Бритни.

В течение нескольких месяцев фанаты Бритни Спирс по всему миру объединились в движение Free Britney (англ. свободу Бритни), требуя признать опекунство Джейми Спирса незаконным.

Напомним, Бритни Спирс рассекретила, кто сшьет для нее свадебное платье.

Ранее мы сообщали, что Бритни Спирс даже откладывала свадьбу из-за судебных процессов.