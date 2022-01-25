Батька Брітні Спірс судитимуть за розтрату грошей співачки

За 13 років опікунства дочкою Джеймі Спірс витратив понад 36 мільйонів доларів.

Батька 40-річної американської співачки Брітні Спірс Джеймі Спірса судитимуть за стеження за дочкою та витрату її грошей. Про це повідомляє Deadline.

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Як відомо, на останньому засіданні суду колишній агент ФБР заявив, що 69-річний Джеймі Спірс часто зловживав своїм станом. "У період свого опікунства містер Спірс зловживав своїм станом, аби збагатити себе та своїх близьких. Він часто робив це за рахунок доньки", — заявив чоловік.

[ + – ] Джеймі Спірс Фото: Getty Images

Крім цього, батько співачки організовував незаконне стеження за Брітні за допомогою охоронною фірми "Black Box". А наразі чоловік навіть вимагає від доньки відшкодування за його витрати на адвокатів.

[ + – ] Брітні Спірс з коханим Семом Асгарі

Як відомо, у цілому Джеймі Спірс за 13 років опікунства над донькою витратив понад 36 мільйонів доларів, 6,3 млн з яких пішли на кулінарне шоу Джеймі Спірса "Cookin’ Cruzin’ and Chaos with Jamie Spears".

Нагадаємо, що Брітні Спірс була під опікою батька 13 років після кількох публічних зривів у 2008 році. Згодом стало відомо про те, що це було справжнє "рабство" для артистки, адже їй забороняли вагітніти, змушували пити таблетки, не дозволяли вживати алкоголь та забирали всі гроші.

[ + – ] Восени 2021 Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька. Фото: Getty Images

Влітку 2021 року співачка виступила з відеозв'язку в суді і попросила звільнити її від 13-річної опіки батька, розповівши про те, що для неї ці роки були "пеклом на землі". У листопаді 2021 Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька.

Тим часом 40-річна Брітні насолоджується довгожданою свободою та компанією свого коханого, 27-річного Сема Асгарі, з яким планує весілля, а весільну сукню для співачки пошиє відома модельєрка та дизайнерка.