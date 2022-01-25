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Батька Брітні Спірс судитимуть за розтрату грошей співачки

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Фото: tmz | Брітні Спірс

За 13 років опікунства дочкою Джеймі Спірс витратив понад 36 мільйонів доларів.

Батька 40-річної американської співачки Брітні Спірс Джеймі Спірса судитимуть за стеження за дочкою та витрату її грошей. Про це повідомляє Deadline.

Як відомо, на останньому засіданні суду колишній агент ФБР заявив, що 69-річний Джеймі Спірс часто зловживав своїм станом. "У період свого опікунства містер Спірс зловживав своїм станом, аби збагатити себе та своїх близьких. Він часто робив це за рахунок доньки", — заявив чоловік.

Джеймі Спірс
Джеймі Спірс
Фото: Getty Images

Крім цього, батько співачки організовував незаконне стеження за Брітні за допомогою охоронною фірми "Black Box". А наразі чоловік навіть вимагає від доньки відшкодування за його витрати на адвокатів.

Брітні Спірс з коханим Семом Асгарі

Як відомо, у цілому Джеймі Спірс за 13 років опікунства над донькою витратив понад 36 мільйонів доларів, 6,3 млн з яких пішли на кулінарне шоу Джеймі Спірса "Cookin’ Cruzin’ and Chaos with Jamie Spears".

Нагадаємо, що Брітні Спірс була під опікою батька 13 років після кількох публічних зривів у 2008 році. Згодом стало відомо про те, що це було справжнє "рабство" для артистки, адже їй забороняли вагітніти, змушували пити таблетки, не дозволяли вживати алкоголь та забирали всі гроші.

Восени 2021 Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька.
Восени 2021 Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька.
Фото: Getty Images

Влітку 2021 року співачка виступила з відеозв'язку в суді і попросила звільнити її від 13-річної опіки батька, розповівши про те, що для неї ці роки були "пеклом на землі". У листопаді 2021 Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька.

Тим часом 40-річна Брітні насолоджується довгожданою свободою та компанією свого коханого, 27-річного Сема Асгарі, з яким планує весілля, а весільну сукню для співачки пошиє відома модельєрка та дизайнерка.