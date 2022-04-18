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Беременная Бритни Спирс снялась в бикини и рассказала о страхе рожать в Америке

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Бритни Спирс, Бритни Спирс беременна, Бритни Спирс в бикини, Бритни Спирс боится рожать в Америке
Фото: Getty Images | Бритни Спирс

Знаменитость беременна третьим ребёнком.

Певица Бритни Спирс накануне сообщила о своей третьей беременности от 28-летнего бойфренда, Сэма Асгари. Она рассказала, что боится рожать в Америке и беспокоится о будущем своего ребенка. Об этом сообщает The News.

Бритни опасается, что ее звездное и громкое прошлое повлияет на жизнь ее третьего малыша.

"Да, я боюсь рожать. Особенно в Америке, где сняли четыре документальных фильма обо мне без моего участия. Да, это помогло положить конец опекунству. Не думаю, что видела столько документальных кинолент о ком-то, кто еще не умер. Я имею в виду, это было вообще законно?" – отметила беременная звезда в своих соцсетях.

Также артистка поделилась видео, на котором она позирует в бикини на берегу океана, уже будучи беременной.

Бритни Спирс позирует в бикини на пляже в Мексике

"Несколько воспоминаний о том, как мы с малышом наслаждаемся водой!" — подписала видео из Мексики беременная 40-летняя певица.

Напомним, как сыновья-подростки Бритни Спирс отреагировали на третью беременность своей звездной мамы.

Также Фокус писал о новом члене семьи Бритни Спирс — голубоглазом щенке.