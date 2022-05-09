Бритни Спирс засветила часть своего свадебного наряда

Свадебное платье для Бритни создает Донателла Версаче.

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Американская певица Бритни Спирс, которая анонсировала свою свадьбу с бойфрендом Сэмом Асгари, продемонстрировала подписчикам в Instagram свою фату с сидящей на ней кошкой по кличке Венди.

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Таким образом артистка не только засветила часть свадебного ансамбля, но и познакомила поклонников с новым питомцем.

"Представляем Венди!!! Пришло время МЯУ, мальчики и девочки. И да, это фата к моему свадебному платью", – подписала она пост.

Венди – не единственное пополнение в семье Спирс. Несколько месяцев назад у нее появился щенок с голубыми глазами, который теперь часто мелькает на странице певицы.

Как известно, недавно Бритни, которая 13 лет находилась под опекой отца, сравнила эти годы с жизнью монахини. Она также высказалась критично в адрес Лос-Анджелеса, места, которое позволило ей быть фактически в неволе столько лет, а затем сообщила, что опубликует свою книгу в конце года. В своих заявлениях Спирс ясно дала понять, что книга расскажет о ее жизни под опекой, и это не обрадует очень многих людей, в том числе, ее родственников.

"Сидеть и делиться своей историей может быть не самым безопасным делом ни для кого! Моя книга выходит в конце этого года… Как только она выйдет, я не знаю, что произойдет, ребята!" — заключила она.

Свадебное платье для Бритни создает знаменитый дизайнер Донателла Версаче. Асгари и Спирс помолвлены и ждут ребенка, который станет первым для Сэма и третьим для Бритни. Они еще не объявили дату свадьбы.

Напомним, недавно Спирс призналась, что отец заставил ее чувствовать себя недостаточно хорошей, что разрушило на определенный период ее сексуальную жизнь. Сейчас же она вполне счастливо со своим бойфрендом, который поддерживал ее в самые трудные периоды жизни.

Ранее Сэм Асгари рассказал, как они с Бритни будут воспитывать своих общих детей.