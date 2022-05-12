Стало известно, почему Бритни Спирс любит сниматься обнаженной

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40-летняя певица Бритни Спирс часто делится своими полностью обнаженными фото в соцсетях на миллионную аудиторию, и этому, как оказалось, есть несколько причин. Об этом пишет HollywoodLife.

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Инсайдеры, близкие к звезде, рассказали, что Бритни Спирс наконец-то попробовала долгожданный вкус настоящей свободы, ведь только осенью 2021 года освободилась от 13-летнего рабства своего отца Джейми Спирса.

"В течение многих лет над ней осуществляли контроль, но теперь все это позади", — отмечает источник.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари ждут рождения своего первого общего ребенка Фото: Britney Spears/Instagram

К тому же 40-летняя знаменитость гордится результатами своих тренировок, которые организует ее жених и отец будущего ребенка Сэм Асгари.

"Она наконец-то чувствует себя хорошо в отношении своего тела, поэтому хочет продемонстрировать это. Бритни любит положительные телодвижения. Она хочет отпраздновать свои результаты, потому что ей долгое время было плохо из-за своего веса. Публикация обнаженных фото — это большая победа над собой", – рассказывает инсайдер, добавив, что беременная знаменитость любит не только выкладывать обнаженные фото, но и читать комментарии под ними.

[ + – ] Бритни Спирс часто делится своими обнаженными фото

"Она любит читать комментарии фанатов и получать всю ту любовь. Это приносит много пользы для ее уверенности в себе", — отметил источник.

В частности, ранее отец Бритни Спирс заставлял думать певицу, что она уродина, и этим полностью разрушил сексуальную жизнь дочери. Однако сейчас Бритни Спирс, несмотря на предыдущий психотравматический опыт, демонстрирует всему миру любовь к своему телу.

Напомним, Бритни Спирс ждет рождения своего третьего ребенка и готовится к свадьбе с тренером и актером Сэмом Асгари. Певица боится рожать в Америке, ведь ее громкое прошлое может оказать негативное влияние на ее новорожденного малыша.

Также Фокус писал о том, что свадебный наряд для Бритни Спирс создаст дизайнер Донателла Версаче. Часть платья певица уже засветила перед своими фолловерами.