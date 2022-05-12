Стало известно, почему Бритни Спирс любит сниматься обнаженной
Знаменитость в последнее время не перестает удивлять своих поклонников.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
40-летняя певица Бритни Спирс часто делится своими полностью обнаженными фото в соцсетях на миллионную аудиторию, и этому, как оказалось, есть несколько причин. Об этом пишет HollywoodLife.
Инсайдеры, близкие к звезде, рассказали, что Бритни Спирс наконец-то попробовала долгожданный вкус настоящей свободы, ведь только осенью 2021 года освободилась от 13-летнего рабства своего отца Джейми Спирса.
"В течение многих лет над ней осуществляли контроль, но теперь все это позади", — отмечает источник.
К тому же 40-летняя знаменитость гордится результатами своих тренировок, которые организует ее жених и отец будущего ребенка Сэм Асгари.
"Она наконец-то чувствует себя хорошо в отношении своего тела, поэтому хочет продемонстрировать это. Бритни любит положительные телодвижения. Она хочет отпраздновать свои результаты, потому что ей долгое время было плохо из-за своего веса. Публикация обнаженных фото — это большая победа над собой", – рассказывает инсайдер, добавив, что беременная знаменитость любит не только выкладывать обнаженные фото, но и читать комментарии под ними.
"Она любит читать комментарии фанатов и получать всю ту любовь. Это приносит много пользы для ее уверенности в себе", — отметил источник.
В частности, ранее отец Бритни Спирс заставлял думать певицу, что она уродина, и этим полностью разрушил сексуальную жизнь дочери. Однако сейчас Бритни Спирс, несмотря на предыдущий психотравматический опыт, демонстрирует всему миру любовь к своему телу.
Напомним, Бритни Спирс ждет рождения своего третьего ребенка и готовится к свадьбе с тренером и актером Сэмом Асгари. Певица боится рожать в Америке, ведь ее громкое прошлое может оказать негативное влияние на ее новорожденного малыша.
Также Фокус писал о том, что свадебный наряд для Бритни Спирс создаст дизайнер Донателла Версаче. Часть платья певица уже засветила перед своими фолловерами.