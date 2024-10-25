Не позволит снимать во время интима: в Германии создали "цифровой презерватив" (видео)

Созданное для смартфонов приложение защищает владельцев от скрытой записи фотографий, аудио и видео путем блокировки камеры и микрофона на всех устройствах. Если кто-то из пары попытается выключить приложение и незаметно снять любой контент — прозвучит сигнал предупреждения для другого участника об угрозе записи без согласия.

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Порнографическая месть, то есть распространение частных фотографий или видео сексуального характера с другим человеком, стала серьезной проблемой среди жителей западных стран. Об этой угрозе и способах ее решения пишет издание Daliy Mail.

Медиа указывает, что немецкий бренд сексуального здоровья BILLY BOY сотрудничает с агентством Innocean Berlin, чтобы изобрести первый в своем роде "цифровой презерватив" для предотвращения любой неразрешенной фото или видео записи во время секса.

Журналисты пишут, что на период с 2022 до 2023 года, количество сообщений о таких действиях выросло на 106%. Агентство Refuge провело исследование, которое подтверждает эту информацию — каждый 14-й взрослый в Британии сталкивался с угрозами поделиться своими интимными изображениями без их согласия.

Созданное приложение CAMDOM "так же простое в использовании, как обычный презерватив" и защищает пользователей от скрытой записи фотографий, аудио и видео путем блокировки камеры и микрофона всех устройств, присутствующих в спальне. По мнению разработчиков, это заставляет партнеров по интиму отложить свои телефоны и заблокировать гаджеты на время интимного взаимодействия, нажав на соответствующую кнопку в приложении.

СМИ указывает, что если один из пользователей попытается преждевременно выключить приложение и незаметно снять любой контент во время половой связи, то прозвучит сигнал, чтобы предупредить другого о потенциальной угрозе записи без согласия. Поэтому, чтобы разблокировать камеру и микрофон, эту кнопку нужно нажать одновременно обоим участникам.

Разработчик этого приложения Фелипе Алмейда говорит, что это приложение является своеобразным "цифровым презервативом", и может блокировать столько устройств, сколько нужно.

"Сегодня смартфоны стали продолжением нашего тела и мы храним на них много конфиденциальных данных. Чтобы защитить вас от записи контента без согласия, мы создали первую программу, которая может блокировать камеру и микрофон просто с помощью Bluetooth", — сказал разработчик.

Компания BILLY BOY, которая является известным брендом презервативов в ФРГ, указывает, что стремится помочь молодым людям "открыть свое удовольствие", а приложение CAMDOM является первым "технологическим средством защиты нас и нашей сексуальной жизни в цифровой сфере". В компании убеждены, что поколение Z может загружать приложение и защитить себя от порнографической мести.

"Мы хотели сделать следующий шаг и защитить цифровое поколение от угрозы, с которой обычный презерватив не может справиться, но цифровой может: а именно: утечка информации без согласия во время секса", — констатирует бренд-менеджер компании Стюрманн, добавив, что его фирма стремится "защитить людей в аналоговом мире".

Журналисты пишут, что сейчас приложение CAMDOM от BILLY BOY уже доступно на Android. Вскоре будет запущено для владельцев гаджетов с iOS.

Напомним, Фокус писал о том, как студент из США завел "роман" с Google Cloud. Как отметили журналисты, 24-летний мужчина уже имел "роман" с мебелью IKEA, а также "занимался сексом" с игрой "Тетрис".

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