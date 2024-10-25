Не дозволить знімати під час інтиму: в Німеччині створили "цифровий презерватив" (відео)

Створений для смартфонів застосунок захищає власників від прихованого запису фотографій, аудіо та відео шляхом блокування камери та мікрофона на усіх пристроях. Якщо хтось із пари спробує вимкнути застосунок та непомітно зняти будь-який контент — пролунає сигнал попередження для іншого учасника про загрозу запису без згоди.

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Порнографічна помста, тобто поширення приватних фотографій або відео сексуального характеру з іншою людиною, стала серйозною проблемою серед жителів західних країн. Про цю загрозу та способи її розв'язання пише видання Daliy Mail.

Медіа зазначає, що німецький бренд сексуального здоров’я BILLY BOY співпрацює з агентством Innocean Berlin, щоб винайти перший у своєму роді "цифровий презерватив" для запобігання будь-якого недозволеного фото чи відео запису під час сексу.

Журналісти пишуть, що у період із 2022-го до 2023 року, кількість повідомлень про такі дії зросла на 106%. Агентство Refuge провело дослідження, яке підтверджує цю інформацію — кожен 14-й дорослий в Британії стикався з погрозами поділитися своїми інтимними зображеннями без їхньої згоди.

Створений застосунок CAMDOM "так само простий у використанні, як звичайний презерватив" і захищає користувачів від прихованого запису фотографій, аудіо та відео шляхом блокування камери та мікрофона всіх пристроїв, присутніх у спальні. На думку розробників, це змушує партнерів по інтиму відкласти свої телефони та заблокувати гаджети на час інтимної взаємодії, натиснувши на відповідну кнопку в застосунку.

ЗМІ зазначають, якщо один із користувачів спробує передчасно вимкнути застосунок та непомітно зняти будь-який контент під час статевого зв'язку, то пролунає сигнал, щоб попередити іншого про потенційну загрозу запису без згоди. А тому, щоб розблокувати камеру та мікрофон, цю кнопку потрібно натиснути одночасно обом учасникам.

Розробник цього застосунку Феліпе Алмейда каже, що він є своєрідним "цифровим презервативом" і може блокувати стільки пристроїв, скільки потрібно.

"Сьогодні смартфони стали продовженням нашого тіла і ми зберігаємо на них багато конфіденційних даних. Щоб захистити вас від запису контенту без згоди, ми створили першу програму, яка може блокувати камеру та мікрофон просто за допомогою Bluetooth", — сказав розробник.

Компанія BILLY BOY, яка є відомим брендом презервативів у ФРН, повідомляє, що прагне допомогти молодим людям "відкрити своє задоволення", а застосунок CAMDOM є першим "технологічним засобом захисту нас і нашого сексуального життя в цифровій сфері". У компанії переконані, що покоління Z може завантажувати додаток і захистити себе від порнографічної помсти.

"Ми хотіли зробити наступний крок і захистити цифрове покоління від загрози, з якою звичайний презерватив не може впоратися, але цифровий може: а саме: витік інформації без згоди під час сексу", — констатує бренд-менеджер компанії Стюрманн, додавши, що його фірма прагне "захистити людей в ​​аналоговому світі".

Журналісти пишуть, що наразі застосунок CAMDOM від BILLY BOY вже доступний на Android. Незабаром буде запущено для власників гаджетів із iOS.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як студент зі США завів "роман" із Google Cloud. Як зазначили журналісти, 24-річний чоловік уже мав "роман" з меблями IKEA, а також "займався сексом" із грою "Тетріс".

Також ми розповідали про те, що в Польщі заарештували священника, який організував оргію. У прокуратурі заявили, що священнослужителю висунули 4 обвинувачення. Три з них стосуються злочинів, пов'язаних із наркотиками. Четверте — заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і ненадання допомоги людині.