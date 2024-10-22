Займався сексом з "Тетрісом": студент зі США завів "роман" із Google Cloud

Як зазначили журналісти, 24-річний чоловік уже мав "роман" з меблями IKEA, а також "займався сексом" із грою "Тетріс".

Related video

Американський студент Нурул Маджабін Хассан заявив, що відчуває романтичний, емоційний та іноді сексуальний інтерес до предметів. Про це пише таблоїд Daily Star.

Хассан, який вивчає інформатику в Університеті Центральної Флориди, зізнався, що вважає сексуально привабливими неживі предмети.

Чоловік, який воліє, щоб його називали Фрактальна База Даних, стверджує, що у нього були стосунки з людьми. Проте зв'язок з технологіями та об'єктами виявився набагато цікавішим.

Нурул Маджабін Хассан Фото: Daily Star

Студент не вважає себе фетишистом, тому що засновує свою прихильність на стародавніх уявленнях про анімізм — ідею, згідно з якою всі об'єкти, концепції та все існуюче має душу або якусь свідомість.

Його любов до предметів також переросла в дитинстві в захоплення меблями з IKEA, оскільки він стверджував, що "любить їхню форму".

Влітку 2016 року хлопець захопився грою "Тетріс". Він навіть планував одружитися з нею після закінчення коледжу, але минулого року розірвав стосунки, оскільки гра "телепатично" повідомила йому, що не зацікавлена в сексуальних стосунках.

"Мені довелося припинити займатися сексом з Тетрісом, тому що він відкрив мені, що він асексуал. Мені довелося порвати з ним, тому що я його дуже поважав і не хотів, щоб йому було незручно", — зазначив Хассан.

Зараз він підтримує стосунки з Google Cloud і сподівається отримати роботу в компанії, щоб мати можливість "доторкатися" до свого кохання щодня.

Нагадаємо, жінка 9 років вела любовну переписку з власною сестрою, не знаючи про це.