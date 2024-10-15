Побиття 15-річного студента на Хмельниччині: підлітку видалили селезінку, деталі

15-річний хлопець наразі перебуває у лікарні під наглядом. Працівники училища, де навчається постраждалий, були зобов'язані нести відповідальність за проживання та дисципліну в гуртожитку, де й сталося побиття.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на побиття 15-річного студента у Хмельницькій області. Він зазначив, що хлопець після цього потрапив до реанімації.

"Як тільки ця інформація розпочала ширитися соціальними мережами, моя Представниця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва негайно вирушила на місце події. Вона поспілкувалася з директором училища, який повідомив, що навчальний заклад не має власного гуртожитку, тому на підставі договірних відносин користується приміщенням іншого гуртожитку, де й трапився інцидент. Відтак саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку", — наголосив омбудсмен у своєму Telegram.

За словами Лубінця, інцидент трапився 2 жовтня близько 23:00. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, де йому видалили селезінку. Він зазначив, що звернувся до Міністерства освіти та науки України щодо проведення службового розслідування стосовно недбалості працівників училища, якими не було забезпечено належного рівня безпеки учня. Також відправив запит до Національної соціальної сервісної служби України з проханням вжити невідкладних заходів реагування.

"Задля зʼясування обставин справи та її кваліфікації скерував запити до Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Водночас відомо, що працівники поліції за фактом завдавання тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження", — розповів Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня близько 23:00 в одному з гуртожитків міста Хмельницький. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, під час якого старший хлопець побив молодшого. Після побиття останнього доправили до лікарні. Наступного дня за даним фактом правоохоронними органами відкрили кримінальне провадження, а всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Зараз триває досудове розслідування.