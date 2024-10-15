Избиение 15-летнего студента в Хмельницкой области: подростку удалили селезенку, детали

15-летний парень сейчас находится в больнице под наблюдением. Работники училища, где учится пострадавший, были обязаны нести ответственность за проживание и дисциплину в общежитии, где и произошло избиение.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 15-летнего студента в Хмельницкой области. Он отметил, что парень после этого попал в реанимацию.

"Как только эта информация начала распространяться по социальным сетям, моя Представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева немедленно отправилась на место происшествия. Она пообщалась с директором училища, который сообщил, что учебное заведение не имеет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и произошел инцидент. Поэтому именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии", — отметил омбудсмен в своем Telegram.

По словам Лубинца, инцидент произошел 2 октября около 23:00. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему удалили селезенку. Он отметил, что обратился в Министерство образования и науки Украины о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которыми не было обеспечено надлежащего уровня безопасности ученика. Также отправил запрос в Национальную социальную сервисную службу Украины с просьбой принять неотложные меры реагирования.

"Для выяснения обстоятельств дела и его квалификации направил запросы в Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. В то же время известно, что сотрудники полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство", — рассказал Дмитрий Лубинец.

Напомним, инцидент произошел 2 октября около 23:00 в одном из общежитий города Хмельницкий. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, во время которого старший парень избил младшего. После избиения последнего доставили в больницу. На следующий день по данному факту правоохранительными органами открыли уголовное производство, а всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. Сейчас продолжается досудебное расследование.