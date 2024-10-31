Рецепт шведських фрикадельок: виходять точно, як в Ікеї

Шведські тефтелі прославилися завдяки меблевій мережі Ikea, а тепер їх готують по всьому світу.

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Шведські фрикадельки, або тюфтельки в соусі, стали знамениті завдяки магазинам Ikea, де їх подавали в кафе з вершковим соусом і картопляним пюре. І тепер усі мріють повторити рецепт у себе вдома. Рецептом поділилися на сайті Click.

Шведські фрикадельки

Інгредієнти для фрикадельок:

250 г яловичого фаршу;

250 г свинячого фаршу;

1 невелика цибулина, дрібно нарізана;

1 зубчик часнику;

1 яйце;

100 мл панірувальних сухарів;

150 мл молока;

сіль і перець за смаком.

Інгредієнти для шведського вершкового соусу:

200 мл рідких вершків;

150 мл яловичого бульйону;

1 столова ложка соєвого соусу;

1 столова ложка борошна, сіль і перець.

Приготуйте склад для фрикадельок: у великій мисці змішайте панірувальні сухарі з молоком і дайте йому постояти кілька хвилин. Потім додайте яловичину і свинину, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, яйце, сіль і перець. Добре перемішайте, поки не отримаєте однорідний фарш. Сформуйте з м'яса невеликі кульки та викладіть їх на деко. Нагрійте пательню з невеликою кількістю вершкового масла й обсмажте фрикадельки, доки вони не стануть золотистими та хрусткими зовні, але добре просмаженими всередині.

І приготуйте знаменитий вершковий соус. Після того, як ви обсмажили фрикадельки, у тій самій сковороді (із залишками м'яса). Додайте борошно і добре перемішайте, потім поступово влийте яловичий бульйон і рідкі вершки, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додайте соєвий соус, сіль і перець за смаком і дайте соусу покипіти на повільному вогні, поки він не загусне. Подавайте шведські фрикадельки з вершковим соусом, картопляним пюре та журавлинним варенням, щоб отримати незабутній смак.

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