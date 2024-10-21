Фрикадельки в кисло-солодкому соусі: рецепт смачної страви з фаршу

У цьому рецепті поєднуються італійська традиція та східні спеції.

Related video

Фрикадельки дуже популярні в Італії. Зазвичай їх готують із томатним соусом і подають зі спагеті, або іншими макаронними виробами. Але в цьому рецепті фрикадельки поєднуються з кисло-солодким соусом. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.

Фрикадельки настільки універсальні та популярні, що завжди приємно експериментувати з новими варіаціями. Фрикадельки готують із суміші м'яса, яєць і картопляного пюре, приправленого часником, петрушкою та сіллю. Їх обвалюють у борошні й обсмажують.

Фрикадельки в кисло-солодкому соусі

Інгредієнти

Для фрикадельок:

одна велика картоплина;

фарш — 500 г;

одне яйце;

петрушка, часник, борошно, рослинна олія.

Для кисло-солодкого соусу:

вода — 200мл;

цукор — 50 г;

оцет — 40мл;

томатна паста — 1 ст. л.;

картопляний крохмаль — 1 ч. л.;

часник.

Спочатку відварюємо очищену картоплю у великій кількості підсоленої води. У мисці змішайте фарш, картопляне пюре, яйце, петрушку, сіль і подрібнений часник. Добре перемішайте всі інгредієнти, перемішуючи руками, доки не отримаєте однорідну суміш.

Беремо невелику кількість суміші та руками формуємо фрикадельки; вони мають бути розміром із волоський горіх.

Обваляйте кожну фрикадельку в борошні і, щойно вони будуть добре посипані борошном, відкладіть їх на тарілку. Коли фрикадельки будуть готові, нагрійте олію на сковорідці і, коли вона стане гарячою, готуйте фрикадельки близько 10 хвилин, час від часу перевертаючи їх.

Викладіть фрикадельки на поглинаючий папір, щоб стекла зайва олія.

Для кисло-солодкого соусу закип'ятіть воду в каструлі з цукром, оцтом і дрібкою солі.

Коли закипить, додайте томатну пасту і картопляний крохмаль, розчинений у двох столових ложках води. Перемішайте, і соус загусне через кілька секунд. Додайте фрикадельки в соус і перемішайте, щоб вони набули приємного смаку.

Подаємо наші тефтелі в кисло-солодкому соусі гарячими з додаванням зеленої цибулі за смаком для прикраси.

Ми можемо приготувати фрикадельки з кисло-солодким соусом, додавши в них м'ясо, яке вам подобається. Наприклад, для легшого варіанту можна використовувати фарш із курки або індички.

Кисло-солодкий соус ми можемо зробити гострішим, приправивши соєвим соусом, бальзамічним оцтом тощо.

Читайте також:

Смак, знайомий з дитинства: рецепт томатного супу з фрикадельками

Дуже смачно: як приготувати фрикадельки на вечерю за найпростішим рецептом

Фрикадельки в сметанному соусі: рецепт смачної добавки до вечері