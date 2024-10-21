Фрикадельки в кисло-сладком соусе: рецепт вкусного блюда из фарша

В этом рецепте сочетаются итальянская традиция и восточные специи.

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Фрикадельки очень популярны в Италии. Обычно их готовят с томатным соусом и подают со спагетти, или другими макаронными изделиями. Но в этом рецепте фрикадельки сочетаются с кисло-сладким соусом. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.

Фрикадельки настолько универсальны и популярны, что всегда приятно экспериментировать с новыми вариациями. Фрикадельки готовят из смеси мяса, яиц и картофельного пюре, приправленного чесноком, петрушкой и солью. Их обваливают в муке и обжаривают.

Фрикадельки в кисло-сладком соусе

Ингредиенты

Для фрикаделек:

одна крупная картофелина;

фарш – 500 г;

одно яйцо;

петрушка, чеснок, мука, растительное масло.

Для кисло-сладкого соуса:

вода — 200мл;

сахар — 50 г;

уксус — 40мл;

томатная паста — 1 ст. л.;

картофельный крахмал — 1 ч. л.;

чеснок.

Сначала отвариваем очищенный картофель в большом количестве подсоленной воды. В миске смешайте фарш, картофельное пюре, яйцо, петрушку, соль и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты, перемешивая руками, пока не получите однородную и смесь.

Берем небольшое количество смеси и руками формируем фрикадельки; они должны быть размером с грецкий орех.

Обваляйте каждую фрикадельку в муке и, как только они будут хорошо посыпаны мукой, отложите их на тарелку. Когда фрикадельки будут готовы, нагрейте масло на сковороде и, когда оно станет горячим, готовьте фрикадельки около 10 минут, время от времени переворачивая их.

Выложите фрикадельки на впитывающую бумагу, чтобы стекло лишнее масло.

Для кисло-сладкого соуса вскипятите воду в кастрюле с сахаром, уксусом и щепоткой соли.

Когда закипит, добавьте томатную пасту и картофельный крахмал, растворенный в двух столовых ложках воды. Перемешайте, и соус загустеет через несколько секунд. Добавьте фрикадельки в соус и перемешайте, чтобы они приобрели приятный вкус.

Подаем наши тефтели в кисло-сладком соусе горячими с добавлением зеленого лука по вкусу для украшения.

Мы можем приготовить фрикадельки с кисло-сладким соусом, добавив в них мясо, которое вам нравится. Например, для более легкого варианта можно использовать фарш из курицы или индейки.

Кисло-сладкий соус мы можем сделать более острым, приправив соевым соусом, бальзамическим уксусом и так далее.

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