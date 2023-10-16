Фрикадельки в сметанном соусе: рецепт вкусной добавки к ужину
Вместо сметаны для приготовления таких фрикаделек можно использовать сливки.
Мясные фрикадельки в сметанном соусе идеально подойдут в качестве добавки к гарниру на ужин. Как приготовить такое блюдо, чтобы порадовать себя и близких, рассказала в Instagram кулинарный блогер Кристина. Фрикадельки по этому рецепту получаются вкусными и очень сытными.
Фрикадельки в сметанном соусе
Ингредиенты:
- фарш куриный/измельченное куриное филе – 400 гр. Можно взять говяжий;
- яйцо – 1 шт;
- панировочные сухари – 20 гр;
- лук – 1/2 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, специи для курицы – по вкусу;
- сметана – 5 ст. л (можно заменить на сливки);
- вода – 200-250 мл;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1/2 шт;
- перец сладкий – 1/2 шт;
- соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать куриный фарш, яйцо, натертые на терку или пропущенные через мясорубку лук и чеснок, панировочные сухари, соль и специи. Сформировать фрикадельки. Чтобы они лучше держали форму при жарке, можно положить их минут на 20 в морозилку.
Обжарить до готовности на растительном масле, постоянно помешивая, пока они не покроются румяной корочкой со всех сторон. Убрать фрикадельки в сторону.
На этой же сковородке обжарить лук, тертую морковь и сладкий перец, предварительно очищенный от семян и порезанный мелкими кубиками или полосками.
Когда овощи станут золотистыми, добавить муку, смешанную с водой сметану или сливки и специи, а затем туда же выложить фрикадельки, потушить до готовности несколько минут. При подаче их можно посыпать рубленной зеленью.
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