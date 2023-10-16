Фрикадельки в сметанному соусі: рецепт смачної добавки до вечері

Замість сметани для приготування таких фрикадельок можна використовувати вершки.

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М'ясні фрикадельки в сметанному соусі ідеально підійдуть як добавка до гарніру на вечерю. Як приготувати таку страву, щоб потішити себе і близьких, розповіла в Instagram кулінарний блогер Крістіна. Фрикадельки за цим рецептом виходять смачними і дуже ситними.

Фрикадельки у сметанному соусі

Інгредієнти:

фарш курячий/подрібнене куряче філе – 400 г. Можна взяти яловичий;

яйце – 1 шт;

панірувальні сухарі – 20 г;

цибуля – 1/2 шт;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець, спеції для курки – за смаком;

сметана – 5 ст. л (можна замінити на вершки);

вода – 200-250 мл;

цибуля – 1 шт;

морква – 1/2 шт;

перець солодкий – 1/2 шт;

сіль, цукор, перець, спеції для курки, трохи каррі – за смаком;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати курячий фарш, яйце, натерті на тертці або пропущені через м'ясорубку цибулю і часник, панірувальні сухарі, сіль і спеції. Сформувати фрикадельки. Щоб вони краще тримали форму під час смаження, можна покласти їх хвилин на 20 у морозилку.

Обсмажити до готовності на рослинній олії, постійно помішуючи, доки вони не покриються рум'яною скоринкою з усіх боків. Прибрати фрикадельки вбік.

На цій же сковорідці обсмажити цибулю, терту моркву і солодкий перець, попередньо очищений від насіння і порізаний дрібними кубиками або смужками.

Коли овочі стануть золотистими, додати борошно, змішану з водою сметану або вершки та спеції, а потім туди ж викласти фрикадельки, тушкувати до готовності кілька хвилин. Під час подачі їх можна посипати рубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати веганські фрикадельки до спагеті.