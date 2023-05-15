Веганські фрикадельки для спагеті: смак Італії без шкоди для фігури
Ці веганські фрикадельки насичені класичним італійським смаком і тушкуються лише за 10 хвилин.
Подавайте їх як закуску, з пастою або як завгодно, а Фокус докладно розповість вам, як їх приготувати. Ми виросли на фрикадельках. Це одна з багатьох класичних страв, які ми пам'ятаємо та зберігаємо в серці з дитинства. Ці смачні кульки можна подавати не тільки зі спагеті, а й класти в суп чи будь-який інший гарнір.
Веганські фрикадельки
Інгредієнти:
- 200 г шиїтаке або печериць;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- сіль і чорний перець до смаку;
- 100 г волоських горіхів;
- 1/4 чашки цибулі, нарізаної кубиками;
- 3 зубчики часнику;
- 1/4 чашки нарізаної петрушки;
- 1/4 чашки панірувальних сухарів;
- 2 столові ложки живильного дріжджового екстракту;
- 1/4 чашки веганського (чи ні) пармезану;
- 1 чайна ложка орегано;
- 1/4 чайної ложки фенхелю (за бажанням);
- 1/4 чайної ложки порошку цибулі;
- дрібка червоного перцю;
- 1/4 чашки соєвого м'яса (або рослинне елітне Beyond Meat);
- 1/4 чашки вівсяних пластівців;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 2 столові ложки меленого лляного насіння;
- 2 столові ложки соєвого соусу чи тамарі;
- 2 столові ложки бальзамічного оцту;
- олія з авокадо (або оливкова) для смаження.
Розігрійте духовку до 220°C і застеліть деко папером для випічки. Відокремте ніжки від капелюшків грибів і наріжте капелюшки на тонкі часточки. Покладіть їх у велику миску й додайте оливкову олію, сіль і перець. Добре перемішайте й викладіть на деко в один шар. Випікайте протягом 20 хвилин або доти, доки гриби не стануть трохи зморщеними по краях.
У кухонному комбайні подрібніть горіхи, цибулю, часник, петрушку, орегано, фенхель (якщо використовуєте), порошок цибулі, чорний перець, сіль і червоний перець до грубої крихти. Додайте гриби, рослинне м'ясо, вівсяні пластівці, оливкову олію, томатну пасту, лляне насіння, соєвий соус і бальзамічний оцет. Розмішуйте до тих пір, поки суміш не буде добре змішана, але все ще матиме деяку текстуру. Повинні залишитися невеликі шматочки грибів і бобів.
Перекладіть суміш у велику миску й додайте панірувальні сухарі. Добре перемішайте. За допомогою ложки відміряйте суміш і зробіть із неї кульки. Зволожте руки водою в міру потреби, щоб суміш не прилипала до рук.
Розігрійте авокадну олію у великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажуйте фрикадельки партіями по 4-5 хвилин або доти, доки вони не стануть хрусткими та золотистими з усіх боків. Перекладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
Подавайте фрикадельки гарячими або теплими з томатним соусом чи будь-яким іншим соусом на ваш вибір. Насолоджуйтеся!
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