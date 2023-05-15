Веганські фрикадельки для спагеті: смак Італії без шкоди для фігури

Ці веганські фрикадельки насичені класичним італійським смаком і тушкуються лише за 10 хвилин.

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Подавайте їх як закуску, з пастою або як завгодно, а Фокус докладно розповість вам, як їх приготувати. Ми виросли на фрикадельках. Це одна з багатьох класичних страв, які ми пам'ятаємо та зберігаємо в серці з дитинства. Ці смачні кульки можна подавати не тільки зі спагеті, а й класти в суп чи будь-який інший гарнір.

Веганські фрикадельки

Інгредієнти:

200 г шиїтаке або печериць;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль і чорний перець до смаку;

100 г волоських горіхів;

1/4 чашки цибулі, нарізаної кубиками;

3 зубчики часнику;

1/4 чашки нарізаної петрушки;

1/4 чашки панірувальних сухарів;

2 столові ложки живильного дріжджового екстракту;

1/4 чашки веганського (чи ні) пармезану;

1 чайна ложка орегано;

1/4 чайної ложки фенхелю (за бажанням);

1/4 чайної ложки порошку цибулі;

дрібка червоного перцю;

1/4 чашки соєвого м'яса (або рослинне елітне Beyond Meat);

1/4 чашки вівсяних пластівців;

2 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки меленого лляного насіння;

2 столові ложки соєвого соусу чи тамарі;

2 столові ложки бальзамічного оцту;

олія з авокадо (або оливкова) для смаження.

Ці чудові фрикадельки можна подавати з будь-яким гарніром Фото: Simplyrecipes

Розігрійте духовку до 220°C і застеліть деко папером для випічки. Відокремте ніжки від капелюшків грибів і наріжте капелюшки на тонкі часточки. Покладіть їх у велику миску й додайте оливкову олію, сіль і перець. Добре перемішайте й викладіть на деко в один шар. Випікайте протягом 20 хвилин або доти, доки гриби не стануть трохи зморщеними по краях.

У кухонному комбайні подрібніть горіхи, цибулю, часник, петрушку, орегано, фенхель (якщо використовуєте), порошок цибулі, чорний перець, сіль і червоний перець до грубої крихти. Додайте гриби, рослинне м'ясо, вівсяні пластівці, оливкову олію, томатну пасту, лляне насіння, соєвий соус і бальзамічний оцет. Розмішуйте до тих пір, поки суміш не буде добре змішана, але все ще матиме деяку текстуру. Повинні залишитися невеликі шматочки грибів і бобів.

Перекладіть суміш у велику миску й додайте панірувальні сухарі. Добре перемішайте. За допомогою ложки відміряйте суміш і зробіть із неї кульки. Зволожте руки водою в міру потреби, щоб суміш не прилипала до рук.

Розігрійте авокадну олію у великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажуйте фрикадельки партіями по 4-5 хвилин або доти, доки вони не стануть хрусткими та золотистими з усіх боків. Перекладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Подавайте фрикадельки гарячими або теплими з томатним соусом чи будь-яким іншим соусом на ваш вибір. Насолоджуйтеся!

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