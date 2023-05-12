Східна кухня. Рецепт смачної страви люля-кебаб зі свинини та курки

Зазвичай ця страва готується на мангалі, але її можна зробити і в духовці.

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Люля-кебаб — це традиційна страва східної кухні, яка зазвичай готується на мангалі з баранини або яловичини. Але якщо ви хочете приготувати її вдома в духовці та зробити її більш легкою і ніжною, то спробуйте цей рецепт із використанням свинини та курки. Свинячий фарш додасть соковитості страві, а курячий фарш — м'якість та нижчу калорійність. Додайте цибулю, спеції та зелень для аромату та смаку. Вийде дуже смачна і ситна страва на обід чи вечерю. Фокус розкаже, як її приготувати.

Люля-кебаб

Інгредієнти:

500 г фаршу свинячого;

500 г фаршу курячого;

1 велика цибулина;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки перцю чорного меленого;

1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;

2 столові ложки олії оливкової.

Цибулю очистить, дрібно наріжте або натріть на тертці. Додайте до фаршу і добре перемішайте.

Приправте сіллю, перцем та хмелі-сунелі. Відбийте фарш руками або дерев'яною ложкою, щоб він став в'язким та однорідним.

Сформуйте з фаршу довгі ковбаски завтовшки близько 3 см. Нанизуйте їх на дерев'яні шампури, змочені водою або на металеві шпажки.

Викладіть люля-кебаб на деко, змащене олією або застелене пергаментом. Збризкайте зверху оливковою олією.

Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, перевертаючи кожні 10 хвилин.

Подавайте люля-кебаб гарячим або теплим з овочами, зеленню та соусами на ваш вибір.

До такої страви підійде смачний часниковий соус.