Веганские фрикадельки для спагетти: вкус Италии без вреда фигуре
Эти веганские фрикадельки насыщены классическим итальянским вкусом и тушатся всего за 10 минут.
Подавайте их в качестве закуски, с пастой или как угодно, а Фокус подробно расскажет вам, как их приготовить. Мы выросли на фрикадельках. Это одно из многих классических, которые мы помним и храним в сердце с детства. Эти вкуснейшие шарики можно подавать не только со спагетти, но и класть в суп или любой другой гарнир.
Веганские фрикадельки
Ингредиенты:
- 200 г шиитаке или шампиньонов;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- Соль и черный перец по вкусу;
- 100 г грецких орехов;
- 1/4 чашки лука, нарезанного кубиками;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/4 чашки петрушки, нарезанной;
- 1/4 чашки панировочных сухарей;
- 2 столовые ложки питательного дрожжевого экстракта;
- 1/4 чашки веганского (или нет) пармезана;
- 1 чайная ложка орегано;
- 1/4 чайной ложки фенхеля (по желанию);
- 1/4 чайной ложки лукового порошка;
- щепотка красного перца;
- 1/4 чашки соевого мяса (или элитное растительное Beyond Meat);
- 1/4 чашки овсяных хлопьев;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовые ложки молотого льняного семени;
- 2 столовые ложки соевого соуса или тамари;
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
- Масло из авокадо (или оливковое) для жарки.
Разогрейте духовку до 220°C и застелите противень бумагой для выпечки. Отделите ножки от шляпок грибов, и нарежьте шляпки на тонкие дольки. Положите их в большую миску и добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и выложите на противень в один слой. Выпекайте в течение 20 минут или до тех пор, пока грибы не станут немного сморщенными по краям.
В кухонном комбайне измельчите орехи, лук, чеснок, петрушку, орегано, фенхель (если используете), луковый порошок, черный перец, соль и красный перец до грубой крошки. Добавьте грибы, растительное мясо, овсяные хлопья, оливковое масло, томатную пасту, льняное семя, соевый соус и бальзамический уксус. Размешивайте до тех пор, пока смесь не будет хорошо смешана, но все еще будет иметь некоторую текстуру. Должны остаться небольшие кусочки грибов и бобов.
Переложите смесь в большую миску и добавьте панировочные сухари. Хорошо перемешайте. С помощью ложки отмерьте смесь и скатайте ее в шарики. Увлажните руки водой по мере необходимости, чтобы смесь не прилипала к рукам.
Разогрейте авокадное масло в большой сковороде на средне-высоком огне. Обжаривайте фрикадельки партиями по 4-5 минут или до тех пор, пока они не станут хрустящими и золотистыми со всех сторон. Переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Подавайте фрикадельки горячими или теплыми с томатным соусом или любым другим соусом на ваш выбор. Наслаждайтесь!
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