Веганские фрикадельки для спагетти: вкус Италии без вреда фигуре

Эти веганские фрикадельки насыщены классическим итальянским вкусом и тушатся всего за 10 минут.

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Подавайте их в качестве закуски, с пастой или как угодно, а Фокус подробно расскажет вам, как их приготовить. Мы выросли на фрикадельках. Это одно из многих классических, которые мы помним и храним в сердце с детства. Эти вкуснейшие шарики можно подавать не только со спагетти, но и класть в суп или любой другой гарнир.

Веганские фрикадельки

Ингредиенты:

200 г шиитаке или шампиньонов;

2 столовые ложки оливкового масла;

Соль и черный перец по вкусу;

100 г грецких орехов;

1/4 чашки лука, нарезанного кубиками;

3 зубчика чеснока;

1/4 чашки петрушки, нарезанной;

1/4 чашки панировочных сухарей;

2 столовые ложки питательного дрожжевого экстракта;

1/4 чашки веганского (или нет) пармезана;

1 чайная ложка орегано;

1/4 чайной ложки фенхеля (по желанию);

1/4 чайной ложки лукового порошка;

щепотка красного перца;

1/4 чашки соевого мяса (или элитное растительное Beyond Meat);

1/4 чашки овсяных хлопьев;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки томатной пасты;

2 столовые ложки молотого льняного семени;

2 столовые ложки соевого соуса или тамари;

2 столовые ложки бальзамического уксуса;

Масло из авокадо (или оливковое) для жарки.

Эти чудесные фрикадельки можно подавать с любым гарниром Фото: Simplyrecipes

Разогрейте духовку до 220°C и застелите противень бумагой для выпечки. Отделите ножки от шляпок грибов, и нарежьте шляпки на тонкие дольки. Положите их в большую миску и добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и выложите на противень в один слой. Выпекайте в течение 20 минут или до тех пор, пока грибы не станут немного сморщенными по краям.

В кухонном комбайне измельчите орехи, лук, чеснок, петрушку, орегано, фенхель (если используете), луковый порошок, черный перец, соль и красный перец до грубой крошки. Добавьте грибы, растительное мясо, овсяные хлопья, оливковое масло, томатную пасту, льняное семя, соевый соус и бальзамический уксус. Размешивайте до тех пор, пока смесь не будет хорошо смешана, но все еще будет иметь некоторую текстуру. Должны остаться небольшие кусочки грибов и бобов.

Переложите смесь в большую миску и добавьте панировочные сухари. Хорошо перемешайте. С помощью ложки отмерьте смесь и скатайте ее в шарики. Увлажните руки водой по мере необходимости, чтобы смесь не прилипала к рукам.

Разогрейте авокадное масло в большой сковороде на средне-высоком огне. Обжаривайте фрикадельки партиями по 4-5 минут или до тех пор, пока они не станут хрустящими и золотистыми со всех сторон. Переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте фрикадельки горячими или теплыми с томатным соусом или любым другим соусом на ваш выбор. Наслаждайтесь!

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