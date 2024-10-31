Рецепт шведских фрикаделек: получаются точно, как в Икее

Шведские тефтели прославились благодаря мебельной сети Ikea, а теперь их готовят по всему миру.

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Шведские фрикадельки, или тефтельки в соусе стали знамениты благодаря магазинам Ikea, где их подавали в кафе со сливочным соусом и картофельным пюре. И теперь все мечтают повторить рецепт у себя дома. Рецептом поделились на сайте Click.

Шведские фрикадельки

Ингредиенты для фрикаделек:

250 г говяжьего фарша;

250 г свиного фарша;

1 небольшая луковица, мелко нарезанная;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

100 мл панировочных сухарей;

150 мл молока;

соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для шведского сливочного соуса:

200 мл жидких сливок;

150 мл говяжьего бульона;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка муки, соль и перец.

Приготовьте состав для фрикаделек: в большой миске смешайте панировочные сухари с молоком и дайте ему постоять несколько минут. Затем добавьте говядину и свинину, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте, пока не получите однородный фарш. Сформируйте из мяса небольшие шарики и выложите их на противень. Нагрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла и обжарьте фрикадельки, пока они не станут золотистыми и хрустящими снаружи, но хорошо прожаренными внутри.

И приготовьте знаменитый сливочный соус. После того, как вы обжарили фрикадельки, в той же сковороде (с остатками мяса). Добавьте муку и хорошо перемешайте, затем постепенно влейте говяжий бульон и жидкие сливки, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соевый соус, соль и перец по вкусу и дайте соусу покипеть на медленном огне, пока он не загустеет. Подавайте шведские фрикадельки со сливочным соусом, картофельным пюре и клюквенным вареньем, чтобы получить незабываемый вкус.

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