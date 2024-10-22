Занимался сексом с "Тетрисом": студент из США завел "роман" с Google Cloud

Как отметили журналисты, 24-летний мужчина уже имел "роман" с мебелью IKEA, а также "занимался сексом" с игрой "Тетрис".

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Американский студент Нурул Маджабин Хассан заявил, что испытывает романтический, эмоциональный и иногда сексуальный интерес к предметам. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Хассан, изучающий информатику в Университете Центральной Флориды, признался, что считает сексуально привлекательными неодушевленные предметы.

Мужчина, который предпочитает, чтобы его называли Фрактальная База Данных, утверждает, что у него были отношения с людьми. Однако связь с технологиями и объектами оказалась гораздо интереснее.

Нурул Маджабин Хассан Фото: Daily Star

Студент не считает себя фетишистом, потому что основывает свою приверженность на древних представлениях об анимизме — идее, согласно которой все объекты, концепции и всё существующее имеет душу или некое сознание.

Его любовь к предметам также переросла в детстве в увлечение мебелью из IKEA, поскольку он утверждал, что "любит их форму".

Летом 2016 года парень увлекся игрой "Тетрис". Он даже планировал жениться на ней после окончания колледжа, но в прошлом году разорвал отношения, поскольку игра "телепатически" сообщила ему, что не заинтересована в сексуальных отношениях.

"Мне пришлось прекратить заниматься сексом с Тетрисом, потому что он открыл мне, что он асексуал. Мне пришлось порвать с ним, потому что я его очень уважал и не хотел, чтобы ему было неудобно", — отметил Хассан.

Сейчас он поддерживает отношения с Google Cloud и надеется получить работу в компании, чтобы иметь возможность "прикасаться" к своей любви ежедневно.

Напомним, женщина 9 лет вела любовную переписку с собственной сестрой, не зная об этом.