Женщина 9 лет вела любовную переписку с собственной сестрой, не зная об этом: как так случилось

Кират до сих пор не знает, почему ее кузина Симран так поступила с ней, но выиграла гражданский иск в суде, получив извинения и компенсацию за причиненный ущерб.

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Кират Асси из Лондона, которая имеет индийское происхождение, 9 лет вела любовную онлайн-переписку с мужчиной по имени "Бобби", который в итоге оказался ее двоюродной сестрой Симран. Об этом пишет украинская служба BBC.

Общение между Кират и "Бобби", который выдавал себя за кардиолога, началось еще в 2009 году. Со временем их дружеская переписка перерастала в глубокие душевные разговоры, а впоследствии — в историю любви, как это казалось Кират.

Фото кардиолога "Бобби" Фото: Кадр из фильма

Они оба происходили из сикхской общины западного Лондона и имели общих друзей, однако в реальной жизни они за 9 лет ни разу не виделись. "Бобби" постоянно придумывал различные оправдания для этого: у него был инсульт, в него стреляли или он находится в программе защиты свидетелей. Все эти отговорки в разное время подтверждал кто-то из их общих друзей, поэтому у Кират не возникало никаких подозрений.

Но через девять лет, когда оправдания закончились, Кират наконец встретилась с "Бобби". Правда, человек, которому она столько лет присылала сообщения, оказался ее двоюродной сестрой Симран, которая спланировала всю эту сложную аферу.

"Как можно было быть такой дурой?", — спрашивает теперь себя Кират.

Мотивы своей двоюродной сестры Кират так и не смогли узнать, однако подала против нее гражданский иск, а, в конце концов, получила компенсацию и извинения.

"Масштаб обмана, на который решился этот человек, сложно оправдать. Я не могу понять, почему ты не остановилась... почему ты получала удовольствие от того, что кто-то страдает", — отметила Кират.

На основе этой истории Netflix выпустил документальный фильм Sweet Bobby: My Catfish Nightmare, в котором Кират рассказывает о своем опыте.

Напомним, в США журналистка Тоня Мосли неожиданно узнала о существовании сводной сестры и начала расследование ее исчезновения, которое произошло 37 лет назад.