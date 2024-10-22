Жінка 9 років вела любовну переписку з власною сестрою, не знаючи про це: як так сталось

Кірат досі не знає, чому її кузина Сімран так вчинила з нею, але виграла цивільний позов у суді, отримавши вибачення та компенсацію за завдану шкоду.

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Кірат Ассі з Лондона, яка має індійське походження, 9 років вела любовну онлайн-переписку з чоловіком на ім'я "Боббі", який врешті виявився її двоюрідною сестрою Сімран. Про це пише українська служба BBC.

Спілкування між Кірат і "Боббі", який видавав себе за кардіолога, почалось ще у 2009 році. З часом їх дружнє листування переростало у глибокі душевні розмови, а згодом — в історію кохання, як це здавалось Кірат.

Фото кардіолога "Боббі" Фото: Кадр із фильму

Вони обоє походили з сикхської громади західного Лондона та мали спільних друзів, проте в реальному житті вони за 9 років жодного разу не бачились. "Боббі" постійно вигадував різні виправдання для цього: у нього був інсульт, у нього стріляли чи він перебуває у програмі захисту свідків. Усі ці відмовки в різний час підтверджував хтось із їх спільних друзів, тож у Кірат не виникало жодних підозр.

Але через дев’ять років, коли виправдання скінчилися, Кірат нарешті зустрілася з "Боббі". Щоправда, людина, якій вона стільки років надсилала повідомлення, виявилася її двоюрідною сестрою Сімран, яка спланувала усю цю складну аферу.

"Як можна було бути такою дурепою?", — запитує тепер себе Кірат.

Мотиви своєї двоюрідної сестри Кірат так і не змогли дізнатись, проте подала проти неї цивільний позов, а, зрештою, отримала компенсацію та вибачення.

"Масштаб обману, на який зважилася ця людина, складно виправдати. Я не можу зрозуміти, чому ти не зупинилася… чому ти отримувала задоволення від того, що хтось страждає", — зазначила Кірат.

На основі цієї історії Netflix випустив документальний фільм Sweet Bobby: My Catfish Nightmare, у якому Кірат розповідає про свій досвід.

Нагадаємо, у США журналістка Тоня Мослі несподівано дізналася про існування зведеної сестри й почала розслідування її зникнення, яке сталося 37 років тому.