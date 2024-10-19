В Лондоне из-за нападений экоактивистов в галерею запретили проносить любую жидкость

В Национальной галерее также запрещено демонстрировать или носить атрибутику, которая считается "оскорбительной или связанной с организациями, представляющими физическую угрозу для коллекции", а также распространение любых агитационных материалов.

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Национальная галерея объявила об усилении мер безопасности после того, как протестующие облили различными жидкостями ряд картин, в частности "Подсолнухи" Винсента Ван Гога, "Телега с сеном" Джона Констебля и "Венера перед зеркалом" Диего Веласкеса. Об этом сообщает издание The Guardian.

С утра пятницы в лондонскую галерею будет запрещено проносить любые жидкости, кроме детской смеси, сцеженного молока или лекарств, отпускаемых по рецепту. Все входы в галерею будут иметь проходные металлодетекторы, сумки и рюкзаки будут проверять, а посетителей просят приносить как можно меньше вещей и никаких больших сумок.

В помещениях галереи также запрещено "демонстрировать или носить атрибутику, которая считается оскорбительной или связанной с организациями, представляющими физическую угрозу для коллекции", а также распространение любых агитационных материалов.

"После недавних инцидентов в галерее, теперь необходимо ввести усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей, персонала Национальной галереи и национальной коллекции картин", — говорится в заявлении галереи.

Журналисты пишут, что с июля 2022 года Национальная галерея столкнулась с пятью отдельными нападениями на некоторые из ее самых почитаемых картин, две из которых произошли за последние две недели. Активисты Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога через несколько часов после того, как другие члены группы были заключены в тюрьму за повреждение золотой рамы одной из работ художника "Подсолнухи".

В галерее заявили, что нападения вызвали "физические повреждения произведений искусства, страдания как для посетителей, так и для персонала, а также помешали нашей миссии обеспечить доступность большого искусства для всех и везде". Из-за этого, как утверждается, галерея "приняла трудное и неудачное решение изменить способ работы в обозримом будущем".

В ответ на действия музеев, представители Just Stop Oil сказали изданию Art Newspaper: "Если Национальная Галерея считает, что самой большой угрозой, с которой они сталкиваются, являются ненасильственные протесты, то они должны поговорить с персоналом, который сейчас спит в музее Сальвадора Дали во Флориде после того, как их дома были уничтожены. разрушенный мощным ураганом".

Напомним, 14 октября 2022 года эко активистки из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи". К счастью, картина не пострадала, поскольку полотно защищено специальным антивандальные стеклом, а активисток задержали.

Также мы писали о движении Just Stop Oil и почему его участники нападают на мировые шедевры. В последнее время активисты этой группы проявляют все большую активность и ежедневно дают новые инфо поводы для СМИ.