Just Stop Oil: что это за движение, и почему его участники нападают на мировые шедевры

В последнее время активисты движения Just Stop Oil проявляют все большую активность и ежедневно дают новые инфоповоды для СМИ.

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Активисты движения Just Stop Oil, которое все больше набирает обороты в Великобритании, продолжают обливать соусами, супами и кетчупами не только картины в галереях, но и бутики люксовых брендов, а также перекрывают дороги в Лондоне, выступая таким образом, за прекращение лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива. Фокус собрал все, что на сегодня известно об этом движении, его целях и планах.

По информации на сайте организации, Just Stop Oil – это коалиция групп, работающих вместе, чтобы гарантировать, что правительство обязуется прекратить действие всех новых лицензий и разрешений на разведку, разработку и добычу ископаемого топлива в Великобритании. Простыми словами, они выступают против дальнейшего расширения нефтедобычи, поскольку уверены, что это приведет к необратимым климатическим изменениям.

Движение заявило о себе 14 февраля 2022 года, однако активность начало проявлять с 1 апреля.

Его организатором стал Роджер Халлам, стратег социально-политического движения, которое использует методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса Extinction Rebellion, а также его ответвления Insulate Britain. Последнее появилось этим летом. Кампания Insulate Britain призывает правительство профинансировать работы по теплоизоляции всего социального жилья в Великобритании к 2030 году, чтобы сократить выбросы углекислого газа.

[ + – ] Роджер Халлам – "отец" движения Just Stop Oil Фото: Roger Hallam CS21

Активисты Just Stop Oil декларируют свои цели, мотивируя их выводами ученых, утверждающих, что изменение климата представляет угрозу благополучию человека и здоровью планеты. Они уверены: любая дальнейшая задержка в согласованных глобальных действиях приведет к тому, что окно возможностей спасти Землю закроется.

Кампания была вдохновлена ​​протестами против добычи нефти 22 года назад, когда перевозчики использовали грузовики для блокады нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов.

"Наше правительство хочет дать зеленый свет 40 новым нефтяным и газовым месторождениям в Северном море, но это несовместимо с защитой граждан Великобритании, наших братьев и сестер на глобальном юге или сигналом миру о том, какие действия необходимы для преодоления климатического и природного кризиса. Правительство могло бы принять и принять законопроект о климатических и экологических чрезвычайных ситуациях (CEEBill), вместо этого они планируют продолжить разработку новых месторождений нефти и газа. Extinction Rebellion и Insulate Britain продемонстрировали, что гражданское неповиновение работает. Они также показывают, что нам нужно сделать значительно больше, чтобы остановить величайшее преступление против человечества. Вот почему мы переходим к Гражданскому сопротивлению — это больше не отдельный проект или кампания, а сопротивление правительству, которое вредит нам, нашим свободам, правам и будущему, и заставляет их работать на нас", – заявляют сторонники проекта.

[ + – ] Протестные акции 1 апреля 2022 года

"В Just Stop Oil поняли, что если мы действительно хотим защитить себя и все вокруг нас, нам нужно выйти за рамки этих протестных акций, которые люди делали с Extinction Rebellion и Insulate Britain, а затем нам нужно двигаться вперед к гражданскому сопротивлению", – заявила одна из сторонниц движения Джесс Косби.

Еще один сторонник кампании охарактеризовал проект как "неиерархическую коалицию организаторов, ученых, юристов и бывших работников нефтяной промышленности, которые сотрудничают как в требованиях, так и в тактике".

Кто финансирует?

По словам представителей движения, большая часть их финансирования для найма, обучения, наращивания потенциала и образования поступает из Фонда климатических чрезвычайных ситуаций. Они также получают пожертвования от представителей общественности, которые поддерживают кампанию, а также от фондов и групп, которые "напуганы разворачивающимся климатическим кризисом".

Недавно Just Stop Oil получили миллион долларов от Эйлин Гетти, внучки крупного нефтяного магната Джея Пола Гетти (создал компанию Getty Oil) и основательницы некоммерческой организации Climate Emergency Fund. Сама Гетти в нефтяной отрасли не работала, сейчас она занимается поддержкой разного рода некоммерческих инициатив, включая экоактивизм, борьбу с распространением СПИДа и разработку технологий производства растительного мяса.

Самые громкие акции с участием активистов Just Stop Oil

14 октября эко-активистки из организации Just Stop Oil, 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер, в Национальной галерее в Лондоне облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью $39,7 млн. Размахивая банкой из-под супа, Анна и Фиби кричали, что семьи не могут позволить себе разогреть еду из-за текущего кризиса стоимости жизни. К счастью, картина не пострадала, поскольку полотно защищено специальным антивандальным стеклом. Активисток задержали, им инкриминируют причинение преступного ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах.

17 октября двое сторонников Just Stop Oil поднялись на вершину моста королевы Елизаветы II на перекрестке Дартфорд между Эссексом и Кентом, заставив его закрыться. В последние недели они также заблокировали Шордич-Хай-стрит в Лондоне, приклеившись к асфальту, а также Парк-лейн и улицы Вестминстера.

23 октября эко-активисты в музее Барберини в немецком городе Потсдам забросали картину Клода Моне "Стога сена" стоимостью $110 млн картофельным пюре в знак протеста против добычи ископаемого топлива. После этого они приклеили свои руки к полу.

24 октября 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний художник-декоратор из Сандерленда Том Джонсон подошли к экспозиции с королевской семьей Великобритании в лондонском музее и с криками "Пришло время действовать" испачкали фигуру Карла III nортом. Восковые фигуры Камиллы, Уильяма и Кейт остались невредимыми.

27 октября трое эко-активистов пытались испортить картину нидерландского художника-живописца Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в музее "Маурицхейс". Один из активистов приклеил голову к покрытой стеклом картине около, а другой — руку к стене рядом с ней. Все трое были арестованы за "публичное насилие над собственностью". Задержанные имеют бельгийское гражданство, им 45, 45 и 42 года. К счастью, картина не пострадала.

28 октября участники движения залили витрину магазина часов Rolex в Лондоне оранжевой краской.

Ранее протестующие из движения Just Stop Oil заблокировали знаменитый перекресток Abbey Road в Лондоне в той же позе, что и группа The Beatles, блокируя движение транспорта. Также активисты приклеили себя к двум оживленным дорогам в центре Лондона — Кингсвей и Хай-Холборн — призвав правительство прекратить выдачу новых лицензий на добычу ископаемого топлива. Одна группа активистов пошла еще дальше и приковала себя цепью к трубопроводу на третьем по величине топливном терминале в стране в Грейсе (Эссекс).

"Мы делаем это, потому что наше правительство отказывается действовать в связи с климатическим кризисом, и нам нужно иметь значимое заявление о том, что у нас не будет новых проектов по добыче ископаемого топлива, это так просто", — пояснили они.

Выходки активистов не остаются безнаказанными. За время существования движения протестующие Just Stop Oil арестовывались более 1700 раз, пятеро участников в настоящее время находятся в тюрьме.

Причины арестов разные. Полиция сообщила, что 26 человек были арестованы за умышленное создание препятствий на шоссе после протестов в Шордиче и 54 после демонстраций в Вестминстере. Двум протестующим, которые бросили суп в картину Ван Гога, предъявлено обвинение в нанесении ущерба.

Реакция правительства

Правительство заявило, что признавая "силу чувств" протестной группы, оно осуждает ее "партизанскую тактику, которая мешает людям заниматься своими повседневными делами". Министр внутренних дел Прити Патель добавила, что "трудолюбивые люди по всей стране видят, как их жизнь останавливается из-за эгоистичных, фанатичных и откровенно опасных так называемых активистов".

Министр окружающей среды Джордж Юстис также раскритиковал протесты как "не просто доводящие до точки зрения", но и "попытки причинить ущерб жизням других людей".

"Мы пытаемся внести некоторые изменения в закон, чтобы решить некоторые из этих проблем, связанных с тем, что люди приклеиваются к автомагистралям и так далее. Это действительно неприемлемо", – подчеркнул он. Чиновник добавил, что сокращение использования ископаемого топлива теперь стало "основной повесткой дня", поэтому "людям действительно не нужно устраивать такие крайние протесты, чтобы отстаивать свою точку зрения".

Но Кэролайн Лукас из Партии зеленых заявила, что такие подрывные протесты были "единственным способом, с помощью которого люди чувствуют, что их голоса могут быть услышаны".

Тем временем в Германии участники эко-движения Scientist Rebellion group устроили сидячий протест в выставочном центре Volkswagen и объявили голодовку. Персонал не стал препятствовать акции и закрыл активистов в павильоне. Теперь активисты собираются судиться с автоконцерном.