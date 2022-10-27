Вылили банку супа: в Нидерландах хотели испортить картину "Девушка с жемчужной сережкой" (видео)

Трое климатических активистов из Бельгии привлекали внимание к разрушению планеты от добычи нефти. Для перформанса они выбрали картину живописца Яна Вермеера в музее "Маурицхейс".

Related video

Трое экоактивистов пытались испортить картину нидерландского художника-живописца Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в музее "Маурицхейс". Об этом пишет издание NL Times.

Один из активистов приклеил голову к покрытой стеклом картине около, а другой — руку к стене рядом с ней. На видео показано, как активист выливает на коллегу банку томатного супа.

"Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается у вас на глазах? Вы испытываете возмущение? Где же это чувство, когда планета разрушается на ваших глазах" – кричит участник перформанса.

Картина не пострадала, реставраторы проверили ее состояние. Пространство возле картины временно закроют для посетителей музея.

"Мы понимаем климатических активистов, они выступают за сохранение природы. Но мы сохраняем наше культурное наследие и произведения искусства. Эта картина — одна из самых узнаваемых в Нидерландах и стала культурной иконой. Люди едут в Гаагу со всего мира, чтобы увидеть "Девушку с жемчужной сережкой", — заявило руководство музея.

Все трое были арестованы за "публичное насилие над собственностью". Задержанные имеют бельгийское гражданство, им 45, 45 и 42 года, добавило издание NOS.

Участники акции пришли в футболках с надписью Just Stop Oil (просто остановите нефть, название экогруппы, – ред). Движение выступает против разработки новых месторождений нефти и газа.

Журнал AD замечает, что музей "Маурицхейс" поддерживает нефтяной гигант Shell. Десять лет назад компания пожертвовала 3 миллиона евро на реконструкцию и расширение музея.

Экоактивисты портят произведения искусства

Стоит отметить, что это не первая акция экоактивистов в музеях Европы. В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне "Стога сена" в знак протеста против добычи топлива.

А 14 октября картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью 39,7 млн долларов облили томатным супом Heinz. Картина хранится в Национальной галерее, на нее напали эко-активистки из организации Just Stop Oil — 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер.

Работу защитили антивандальным стеклом, поэтому она не пострадала.

Напомним, что бизнесмен Мартин Мобарак сжег рисунок художницы Фриды Кало из ее дневника. Так он хотел переместить произведение искусства в метавселенную.