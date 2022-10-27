Вилили банку супу: в Нідерландах хотіли зіпсувати картину "Дівчина з перловою сережкою" (відео)

Троє кліматичних активістів із Бельгії привертали увагу до руйнування планети від видобутку нафти. Для перформансу вони обрали картину живописця Яна Вермера у музеї "Мауріцгейс".

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Троє екоактивістів намагалися зіпсувати картину нідерландського художника-живописця Яна Вермера "Дівчина з перлиною сережкою" у музеї "Мауріцгейс". Про це пише видання NL Times.

Один з активістів приклеїв голову до покритої склом картини навколо, а другий — руку до стіни поряд із нею. На відео показано як активіст виливає на колегу банку томатного супу.

"Що ви відчуваєте, коли бачите, як щось прекрасне та безцінне руйнується у вас на очах? Ви відчуваєте обурення? Де ж це почуття, коли планета руйнується на ваших очах", — кричить учасник перформансу.

Картина не постраждала, реставратори перевірили її стан. Простір біля картини тимчасово закриють для відвідувачів музею.

"Ми розуміємо кліматичних активістів, вони виступають за збереження природи. Але ми зберігаємо нашу культурну спадщину та твори мистецтва. Ця картина — одна з найбільш впізнаваних у Нідерландах і стала культурною іконою. Люди їдуть в Гаагу з усього світу, щоб побачити "Дівчину з перловою сережкою", — заявило керівництво музею.

Усіх троє були заарештовані за "публічне насильство над власністю". Затримані мають бельгійське громадянство, їм 45, 45 та 42 роки, додало видання NOS.

Учасники акції прийшли у футболках із написом Just Stop Oil (просто зупиніть нафту, назва екогрупи — ред). Рух виступає проти розробки нових родовищ нафти та газу.

Журнал AD зауважує, що музей "Мауріцгейс" підтримує нафтовий гігант Shell. Десять років тому компанія пожертвувала 3 мільйони євро на реконструкцію і розширення музею.

Екоактивісти псують витвори мистецтва

Це не перша акція екоактивістів у музеях Європи. У Німеччині екоактивісти облили картопляним пюре картину Клода Моне "Стіг сіна" на знак протесту проти видобутку палива.

А 14 жовтня картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю 39,7 млн доларів облили томатним супом Heinz. Картина зберігається в Національній галереї, на неї напали екоактивістки з організації Just Stop Oil — 20-річна Анна Холланд та 21-річна Фібі Пламмер.

Роботу захистили антивандальним склом, тож вона не постраждала.

Нагадаємо, що бізнесмен Мартін Мобарак спалив малюнок художниці Фріди Кало з її щоденника. Так він хотів перемістити витвір мистецтва в метавсесвіт.