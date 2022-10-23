Слідом за Ван Гогом: у Німеччині екоактивісти закидали шедевр Моне картопляним пюре (відео)

Демонстранти спробували пошкодити витвір мистецтва на знак протесту проти видобутку викопного палива.

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Екоактивісти в музеї в німецькому місті Потсдам закидали картину Клода Моне "Стіг сіна" вартістю 110 млн доларів картопляним пюре на знак протесту проти видобутку викопного палива. Про це повідомила пресслужба екоорганізації Letzte Generation ("Останнє покоління") у своєму Twitter у неділю, 23 жовтня.

Інцидент стався сьогодні вдень у музеї Барберіні. Двоє активістів у світловідбивних жилетах увійшли до закладу та кинули картопляне пюре у витвір мистецтва, перш ніж приклеїли свої руки до підлоги. Чи була пошкоджена картина внаслідок акції — невідомо, оскільки вона могла бути захищена склом.

[ + – ] Картину Клода Моне облили картопляним пюре: "Бо люди голодують"

За словами представника організації, ця акція перетворила роботу Моне "на сцену, а відвідувачів — на аудиторію".

"Якщо для того, щоб суспільство згадало, що курс на видобуток копалин палива вбиває всіх нас, потрібна картина — з кинутим пюре або томатним супом — тоді ви отримаєте від нас пюре на картині!" — йдеться у заяві.

[ + – ] Стіг сіна, Клод Моне, 1890

Інцидент пройшов за низкою таких демонстрацій, організованих групами активістів по всій Європі. Раніше протестувальники з руху Just Stop Oil заблокували знамените перехрестя Abbey Road у Лондоні в тій самій позі, що й гурт The Beatles, блокуючи рух транспорту. Також активісти приклеїли себе до двох жвавих доріг у центрі Лондона — Кінгсвей і Хай-Холборн — закликавши уряд припинити видачу нових ліцензій на видобуток палива.

Зазначимо, що спалювання викопних копалин видів палива призводить до викидів діоксиду вуглецю (CO2) — парникового газу, який зберігається в атмосфері століттями і робить найбільший внесок у глобальне потепління. Кліматичні дослідження надійно встановили близький до лінійного зв'язок між величиною глобального потепління та кількістю накопиченого в атмосфері діоксиду вуглецю CO2.

Нагадаємо, 14 жовтня картина нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю $39,7 млн, яка зберігається в Національній галереї в Лондоні, зазнала нападу з боку екоактивісток з організації Just Stop Oil, 20-річної Анни Холланд та 21-річної Фібі Пламер. В результаті виявилося, що робота не постраждала, оскільки була під склом.

Раніше співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс висловив невдоволення тим, що війна в Україні відволікає світ від проблеми кліматичних змін.