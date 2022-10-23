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Мир

Вслед за Ван Гогом: в Германии эко-активисты забросали шедевр Моне картофельным пюре (видео)

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Фото: Скриншот | Активисты забросали работу Клода Моне картофельным пюре

Демонстранты попытались повредить произведение искусства в знак протеста против добычи ископаемого топлива.

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Эко-активисты в музее в немецком городе Потсдам забросали картину Клода Моне "Стога сена" стоимостью 110 млн долларов картофельным пюре в знак протеста против добычи ископаемого топлива. Об этом сообщила пресс-служба эко-организации Letzte Generation ("Последнее поколение") в своем Twitter в воскресенье, 23 октября.

Инцидент произошел сегодня днем в музее Барберини. Двое активистов в светоотражающих жилетах вошли в учреждение и бросили картофельное пюре в произведение искусство, прежде чем приклеили свои руки к полу. Была ли повреждена картина в результате акции — неизвестно, так как она могла быть защищена стеклом.

Картину Клода Моне облили картофельным пюре: "Потому что люди голодают"

По словам представителя организации, эта акция превратила работу Моне "в сцену, а посетителей — в аудиторию".

"Если для того, чтобы общество вспомнило, что курс на добычу ископаемого топлива убивает всех нас, нужна картина — с брошенным пюре или томатным супом — тогда вы получите от нас пюре на картине!" — говорится в заявлении.

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Стога сена, Клод Моне, 1890

Инцидент последовал за чередой подобных демонстраций, организованных группами активистов по всей Европе. Ранее протестующие из движения Just Stop Oil заблокировали знаменитый перекресток Abbey Road в Лондоне в той же позе, что и группа The Beatles, блокируя движение транспорта. Также активисты приклеили себя к двум оживленным дорогам в центре Лондона — Кингсвей и Хай-Холборн — призвав правительство прекратить выдачу новых лицензий на добычу ископаемого топлива.

Отметим, что сжигание ископаемых видов топлива приводит к выбросам диоксида углерода (CO2) — парникового газа, который сохраняется в атмосфере столетиями и вносит наибольший вклад в глобальное потепление. Климатические исследования надежно установили близкую к линейной связь между величиной глобального потепления и количеством накопленного в атмосфере диоксида углерода CO2

Напомним, 14 октября картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью $39,7 млн, которая хранится в Национальной галерее в Лондоне, подверглась нападению со стороны эко-активисток из организации Just Stop Oil, 20-летней Анны Холланд и 21-летней Фиби Пламмер. В результате оказалось, что работа не пострадала, так как находилась под стеклом.

Ранее сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил недовольство тем, что война в Украине отвлекает мир от проблемы климатических изменений.