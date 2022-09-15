Страшнее всего, что война в Украине отвлекает от изменений климата, — Билл Гейтс

По словам сооснователя Microsoft, внимание общественности к экономическим проблемам, росту инфляции и процентных ставок также преуменьшает в глазах общественности проблему климатических изменений.

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Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что война в Украине отвлекает от проблемы климатических изменений, и это, по его мнению, самое страшное. Об этом сообщает The New York Times.

Дэвид Уоллес-Уэллс — обозреватель, представляющий раздел мнений New York Times, во время интервью с миллиардером спросил о работе Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который отслеживает, как во всем мире решаются такие проблемы, как бедность и продовольственная безопасность. Согласно недавнему отчету фонда, в этом отношении по многим направлениям не наблюдается качественных изменений.

Хотя многие другие исследователи бьют тревогу и считают необратимым то, что война в Украине приведет к ядерному конфликту, Гейтс больше обеспокоен тем, что война и сопутствующие экономические сложности отвлекают мир от проблемы изменения климата.

"Но самое страшное не в том, что мы отстаем, — это нужно принять как данность. Война в Украине продолжает отвлекать от необходимости помогать бедным странам и добиваться улучшений в таких вопросах, как адаптация к изменению климата и смягчение его последствий", — отметил Гейтс.

По его мнению, экономические сложности, такие как глобальный экономический спад, рост инфляции и, как следствие, процентных ставок также преуменьшают значимость климатических изменений в глазах общественности.

Предприниматель также советует ученым сосредоточиться на изучении искусственных культур, стойких к изменениям климата.

Ранее Фокус сообщал, что Билл Гейтс передал инженерам $44 млн на амбициозный проект по сооружению огромных солнечных ферм мощностью 50 тераватт.