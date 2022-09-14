Не боятся жары и вредителей. "Волшебные семена" Билла Гейтса спасут мир от голода

Предприниматель считает, что ученым необходимо сосредоточиться на изучении искусственных культур, стойких к грядущим изменениям климата.

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Большинство ученых уверены, что к 2030 году планету ждут непоправимые изменения — жаркий климат, таяние ледников и парниковые газы полностью изменят знакомое нам сельское хозяйство и жизнь на Земле в целом. Билл Гейтс призывает готовиться уже сейчас и начать инвестировать в "альтернативные" виды сельскохозяйственных культур, пишет Daily Mail.

Об этом он заявил в своем последнем ежегодном отчете Goalkeepers. По словам предпринимателя, сегодня миру необходимо отказаться от продовольственной помощи и сосредоточиться на инвестиции в "альтернативные" сельскохозяйственные культуры, которые будут выведены искусственно и смогут противостоять грядущим изменениям.

Это не первый раз, когда Билл Гейтс вспоминает о "волшебных семенах" различных культур. Первые работы по выведению более стойких к жаре и вредителям культур были начаты почти 15 лет назад.

По словам предпринимателя, уже сегодня им удалось искусственно вывести "волшебные семена" кукурузы и риса. Так, первая культура лучше переносит жаркий климат и жару, а вторая может расти гораздо быстрее — урожай риса фермеры смогут собрать на 3 недели раньше обычного.

[ + – ] Билл Гейтс уверен, что необходимо инвестировать в "волшебные семена". Фото: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

По мнению Билла Гейтса именно за такими культурами стоит будущее всей планеты и решение проблемы голода, с которой мы уже столкнулись, и которая лишь продолжит усугубляться. Однако предприниматель считает, что этому направлению катастрофически не хватает инвестиций. Для разработки "волшебных семян" ряда других культур потребуется еще больше финансирования.

Но это не единственные разработки фонда Билла Гейтса. Предприниматель считает, что в борьбе с глобальным потеплением и голодом нам также поможет искусственный интеллект — это модель позволит ученым распознать территории наиболее приспособленные для выращивания тех или иных культур. А также спрогнозировать с какими вредителями могут столкнуться фермеры на тех или иных сельскохозяйственных угодьях.

Впрочем, мировое ученое сообщество скептически относится к "волшебным семенам" Билла Гейтса и дальнейшим перспективам их использования. По мнению исследователей, существует ряд проблем с которыми человечество столкнется, идя этим путем:

Во-первых , выращивание таких культур потребует использование различных пестицидов и ископаемого топлива, добычу которого стремятся сократить на планете к 2030 году.

, выращивание таких культур потребует использование различных пестицидов и ископаемого топлива, добычу которого стремятся сократить на планете к 2030 году. Во-вторых, разработка "волшебных семян" требует больших инвестиций, а главное — большого количества времени. Проще говоря, по мнению ученых, мы попросту не успеем их разработать.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что планету спасут деревянные города — ученые уверенны, что если 90% новых жилых зданий будут построены из древесины, это поможет предотвратить глобальное потепление.