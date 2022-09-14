Не боїться спеки та шкідників. "Чарівне насіння" Білла Гейтса врятує світ від голоду

Підприємець вважає, що вченим необхідно зосередитися на вивченні штучних культур, стійких до змін клімату.

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Більшість учених впевнені, що до 2030 року на планету чекають непоправні зміни — спекотний клімат, танення льодовиків і парникові гази повністю змінять знайоме нам сільське господарство та життя на Землі загалом. Білл Гейтс закликає готуватися вже зараз і почати інвестувати в "альтернативні" види сільськогосподарських культур, пише Daily Mail.

Про це він заявив у своєму останньому щорічному звіті Goalkeepers. За словами підприємця, сьогодні світу необхідно відмовитися від продовольчої допомоги та зосередитися на інвестиції в "альтернативні" сільськогосподарські культури, які будуть виведені штучно та зможуть протистояти майбутнім змінам.

Це не перший раз, коли Білл Гейтс згадує про "чарівне насіння" різних культур. Перші роботи з виведення стійкіших до спеки та шкідників культур було розпочато майже 15 років тому.

За словами підприємця, вже сьогодні їм вдалося штучно вивести "чарівне насіння" кукурудзи та рису. Так, перша культура краще переносить спекотний клімат і спеку, а друга може рости набагато швидше — урожай рису фермери зможуть зібрати на 3 тижні раніше, ніж звичайно.

[ + – ] Білл Гейтс упевнений, що необхідно інвестувати в "чарівне насіння" Фото: билл гейтс

На думку Білла Гейтса, саме за такими культурами стоїть майбутнє всієї планети та вирішення проблеми голоду, з якою ми вже зіткнулися та яка лише продовжить посилюватися. Однак підприємець вважає, що цьому напряму катастрофічно не вистачає інвестицій. Для розробки "чарівного насіння" низки інших культур потрібно ще більше фінансування.

Але це не єдині розробки фонду Білла Гейтса. Підприємець вважає, що в боротьбі з глобальним потеплінням і голодом нам також допоможе штучний інтелект — ця модель дозволить ученим розпізнати території, найбільш пристосовані для вирощування тих чи інших культур. А також спрогнозувати, з якими шкідниками можуть зіткнутися фермери на тих чи інших сільськогосподарських угіддях.

Утім, світова вчена спільнота скептично ставиться до "чарівного насіння" Білла Гейтса та подальших перспектив його використання. На думку дослідників, існує низка проблем, із якими людство зіткнеться, йдучи цим шляхом:

По-перше , вирощування таких культур вимагатиме використання різних пестицидів і викопного палива, видобуток якого прагнуть скоротити на планеті до 2030 року.

, вирощування таких культур вимагатиме використання різних пестицидів і викопного палива, видобуток якого прагнуть скоротити на планеті до 2030 року. По-друге, розробка "чарівного насіння" вимагає великих інвестицій, а головне — великої кількості часу. Простіше кажучи, на думку вчених, ми просто не встигнемо його розробити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що планету врятують дерев'яні міста — вчені впевнені, що якщо 90% нових житлових будівель буде збудовано з деревини, це допоможе запобігти глобальному потеплінню.