Найстрашніше, що війна в Україні відволікає від змін клімату, — Білл Гейтс

За словами співзасновника Microsoft, увага громадськості до економічних проблем, зростання інфляції та відсоткових ставок також применшує в очах громадськості проблему кліматичних змін.

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Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що війна в Україні відволікає від проблеми кліматичних змін, і це, на його думку, найстрашніше. Про це повідомляє The New York Times.

Девід Воллес-Веллс — оглядач, який представляє розділ думок New York Times, під час інтерв'ю з мільярдером запитав про роботу Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який відстежує, як у всьому світі вирішуються такі проблеми як бідність і продовольча безпека. Згідно з нещодавнім звітом фонду, у цьому разі за багатьма напрямами не спостерігається якісних змін.

Хоча багато інших дослідників б'ють на сполох і вважають незворотним те, що війна в Україні призведе до ядерного конфлікту, Гейтс більше стурбований тим, що війна та супутні економічні труднощі відволікають світ від проблеми зміни клімату.

"Але найстрашніше не в тому, що ми відстаємо, — це потрібно прийняти як даність. Війна в Україні продовжує відволікати від необхідності допомагати бідним країнам і добиватися покращень у таких питаннях як адаптація до зміни клімату та пом'якшення його наслідків", — зазначив Гейтс.

На його думку, економічні складнощі, такі як глобальний економічний спад, зростання інфляції та, як наслідок, відсоткові ставки також применшують значущість кліматичних змін в очах громадськості.

Підприємець також радить ученим зосередитися на вивченні штучних культур, стійких до змін клімату.

Раніше Фокус повідомляв, що Білл Гейтс передав інженерам $44 млн на амбітний проєкт зі спорудження величезних сонячних ферм потужністю 50 тераватів.