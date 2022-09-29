Бізнесмен спалив роботу Фріди Кало та перетворив її на NFT: тепер Мексика погрожує йому переслідуванням

Робота художниці вартістю 10 млн доларів уже була оцифрована у вигляді 10 тисяч NFT-токенів. Мексиканська влада стверджує, що підприємець порушив закон про охорону витворів мистецтва.

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Мексикансько-американський бізнесмен Мартін Мобарак у липні цього року спалив малюнок знаменитої художниці Фріди Кало з її щоденника, щоб "перемістити його в метавсесвіт" і продати у мережі у вигляді NFT-токенів. Тепер влада Мексики погрожує підприємцю переслідуванням згідно із законом. Про це пише видання Mexico News.

Відомо, що Мобарак, генеральний директор і засновник ініціативи Frida.NFT, знищив безіменну роботу Кало, відому як Fantasmones siniestros — він підпалив її на заході, який пройшов у Маямі у липні. Витвір, як стверджує підприємець, вартістю понад 10 млн доларів вже було оцифровано у вигляді 10 тисяч NFT.

[ + – ] Малюнок Фріди Кало

"Картина була назавжди переміщена в метавсесвіт 30 липня 2022 року", — говорить текст на порталі бізнесмена.

За даними сайту, один NFT роботи Фріди Кало коштує три Ethereum (приблизно 3 900 доларів за курсом).

"Усі власники (токена) отримають зображення лицьової та зворотної сторін витвору мистецтва у форматі PNG із найвищою роздільною здатністю. Вони також отримають опис історії, пов'язаної з твором, і копію сертифікату справжності", — йдеться на сайті.

Частину виручки Мобарак пообіцяв відправити в низку організацій, товариство допомоги людей з аутизмом, Палац образотворчих мистецтв у Мехіко та фонд Національного інституту образотворчих мистецтв і літератури. Зі свого боку, інститут заявив, що малюнок Кало є пам'яткою художнього мистецтва, на його знищення він не давав згоди й інцидент може бути розслідуваний відповідно до закону Мексики.

У заяві інституції говорилося, що "вся необхідна інформація наразі збирається", щоб "із впевненістю встановити", що витвір мистецтва насправді був оригінальною роботою, а не копією, яку він "використовував у комерційних цілях".

Опитана журналістами експертка з мистецтва художниці Хільда Трухільо заявила, що витвір Кало не є настільки цінним, як про це стверджує бізнесмен, оскільки це просто "сторінка, вирвана зі щоденника (Фріди)". Також вона припустила, що для встановлення справжності роботи потрібно провести аналіз попелу, спаленого малюнка.

Зі свого боку, Мобарак в одному з інтерв'ю заявив, що його компанія прагне створити "міст між традиційним світом мистецтва і підвищеним потенціалом Web 3.0". Про його реакцію на погрози переслідування у ЗМІ не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше цього року в музеї Мальби в Буенос-Айресі вперше показали публіці автопортрет Фріди Кало 1949 року.

Також ми писали про те, як іспанські митники вилучили на Ібіці малюнок художника Пабло Пікассо "Три персонажі" 1966 року, оскільки мандрівник не задекларував його. З'ясувалося, що вартість роботи перевищує 450 тисяч доларів.