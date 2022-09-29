Бизнесмен сжег работу Фриды Кало и превратил ее в NFT: теперь Мексика грозит ему преследованием

Работа художницы стоимостью 10 млн долларов уже была оцифрована в виде 10 тысяч NFT-токенов. Мексиканские власти утверждают, что предприниматель нарушил закон об охране произведений искусства.

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Мексиканско-американский бизнесмен Мартин Мобарак в июле этого года сжег рисунок знаменитой художницы Фриды Кало из ее дневника, чтобы "переместить его в метавселенную" и продать в сети в виде NFT-токенов. Теперь власти Мексики грозят предпринимателю преследованием по закону. Об этом пишет издание Mexico News.

Известно, что Мобарак, генеральный директор и основатель инициативы Frida.NFT, уничтожил безымянную работу Кало, известную как Fantasmones siniestros — он поджег ее на мероприятии, которое прошло в Майами в июле. Произведение, как утверждает предприниматель, стоимостью более 10 млн долларов уже было оцифровано в виде 10 тысяч NFT.

[ + – ] Рисунок Фриды Кало

"Картина была навсегда перемещена в метавселенную 30 июля 2022 года", — гласит текст на портале бизнесмена.

Согласно данным сайта, один NFT работы Фриды Кало стоит три Ethereum (около 3900 долларов по курсу).

"Все держатели (токена) получат изображение лицевой и оборотной сторон произведения искусства в формате PNG с самым высоким разрешением. Они также получат описание истории, связанной с произведением, и копию сертификата подлинности", — говорится на сайте.

Часть выручки Мобарак пообещал направить в ряд организаций, общество по помощи людям с аутизмом, Дворец изящных искусств в Мехико и фонд Национального института изящных искусств и литературы. В свою очередь институт заявил, что рисунок Кало является памятником художественного искусства, на его уничтожение он согласия не давал и инцидент может быть расследован в соответствии с законом Мексики.

В заявлении институции говорилось, что "вся необходимая информация в настоящее время собирается", чтобы "с уверенностью установить", что произведение искусства на самом деле было оригинальной работой, а не копией, которую он "использовал в коммерческих целях".

Опрошенная журналистами эксперт по искусству художницы Хильда Трухильо заявила, что произведение Кало не является настолько ценным, как об этом утверждает бизнесмен, так как это просто "страница, вырванная из дневника (Фриды)". Также она допустила, что для установления подлинности работы необходимо провести анализ пепла, сожженного рисунка.

В свою очередь Мобарак в одном из интервью заявил, что его компания стремится создать "мост между традиционным миром искусства и растущим потенциалом Web 3.0". О его реакции на угрозы преследования в СМИ не сообщалось.

Напомним, ранее в этом году в музее Мальбы в Буэнос-Айресе впервые показали публике автопортрет Фриды Кало 1949 года.

Также мы писали о том, как испанские таможенники изъяли на Ибице рисунок художника Пабло Пикассо "Три персонажа" 1966 года, так как путешественник не задекларировал его. Оказалось, что стоимость работы превышает 450 тысяч долларов.