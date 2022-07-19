У туриста на Ибице забрали рисунок Пабло Пикассо: эскиз стоит более $460 тысяч

Мексиканец привез из Швейцарии незадекларированный рисунок "Три персонажа" 1966 года. Ввоз произведения искусства попадает под статью о контрабанде.

Испанские таможенники изъяли в Ибице рисунок художника Пабло Пикассо "Три персонажа" 1966 года, путешественник не задекларировал его. Об этом сообщило Налоговое агентство Испании.

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Произведение искусства стоит 450 тысяч швейцарских франков (около 465 тысяч долларов). Пассажир прибыл на испанский остров коммерческим рейсом из Швейцарии.

Местное издание Diario de Ibiza пишет, что пассажиром был 64-летний мексиканец.

Швейцарские коллеги заранее предупредили, что пассажир везет произведение искусства "при подозрительных обстоятельствах".

Мужчина хотел проследовать по зеленой полосе в аэропорту Ибицы и сказал, что ему нечего декларировать по прибытии. Таможенники обыскали его багаж и нашли рисунок Пикассо.

[ + – ] Путешественник убеждал таможенников, что рисунок – не оригинал, а копия

Путешественник убеждал работников таможни, что этот рисунок – просто копия и сначала показал им рукописную квитанцию ​​на 1,5 тыс. долларов.

Начальную проверку вели эксперты музея современного искусства Эйвиссы на Ибице. Специалисты подтвердили подлинность картины. Цена, выставленная галереей, соответствует рыночной.

[ + – ] Специалисты подтвердили подлинность рисунка Пабло Пикассо

Товары, ввозимые в Испанию из других стран, включая Швейцарию, облагаются пошлиной и НДС. Налоговики подчеркнули, что стоимость эскиза превышает 150 тысяч евро, поэтому ввоз рисунка будут рассматривать как попытку контрабанды.

Напомним, что ранее нашлась картина Пабло Пикассо "Лежащая женщина IV", которая стоит более $153 млн. Она висела в гостиной дома Имельды Маркос, вдовы филиппинского диктатора Фернандо Маркоса.

Фокус ранее писал о скрытых деталях под некоторыми картинами Пабло Пикассо. Художник использовал технику наложения одних картин поверх других.