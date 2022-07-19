У туриста на Ібіці забрали малюнок Пабло Пікассо: ескіз коштує понад $460 тисяч

Мексиканець привіз зі Швейцарії незадекларований малюнок "Три персонажі" 1966 року. Ввезення витвору мистецтва підпадає під статтю про контрабанду.

Іспанські митники вилучили в Ібіці малюнок художника Пабло Пікассо "Три персонажі" 1966 року, мандрівник не задекларував його. Про це повідомило Податкове агентство Іспанії.

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Твори мистецтва коштують 450 тисяч швейцарських франків (близько 465 тисяч доларів). Пасажир прибув на іспанський острів комерційним рейсом зі Швейцарії.

Місцеве видання Diario de Ibiza пише, що пасажиром був 64-річний мексиканець.

Швейцарські колеги заздалегідь попередили, що пасажир везе витвір мистецтва "за підозрілих обставин".

Чоловік хотів піти зеленою смугою в аеропорту Ібіци та сказав, що йому нічого декларувати після прибуття. Митники обшукали його багаж і знайшли малюнок Пікассо.

[ + – ] Мандрівник переконував митників, що малюнок — не оригінал, а копія

Мандрівник переконував працівників митниці, що цей малюнок — просто копія, і спочатку показав їм рукописну квитанцію на 1,5 тис. доларів.

Початкову перевірку проводили експерти музею сучасного мистецтва Ейвіси на Ібіці. Фахівці підтвердили справжність картини. Ціна, виставлена галереєю, відповідає ринковій.

[ + – ] Фахівці підтвердили справжність малюнка Пабло Пікассо

Товари, які ввозять в Іспанію з інших країн, включаючи Швейцарію, оподатковуються митом і ПДВ. Податківці наголосили, що вартість ескізу перевищує 150 тисяч євро, тому ввезення малюнка розглядатимуть як спробу контрабанди.

Нагадаємо, що раніше знайшлася картина Пабло Пікассо "Жінка, яка лежить IV", що коштує понад $153 млн. Вона висіла у вітальні будинку Імельди Маркос, вдови філіппінського диктатора Фернандо Маркоса.

Фокус раніше писав про приховані деталі під деякими картинами Пабло Пікассо. Художник використовував техніку накладання одних картин поверх інших.