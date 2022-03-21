Ученые нашли скрытые детали под некоторыми шедеврами Пабло Пикассо (фото)
Эксперты узнали не только новые подробности о скрытых портретах и композициях, но и то, как Пабло Пикассо с первых лет своей карьеры имел четкие идеи о том, как лучше сохранить свои работы.
Патриция Фаверо, реставратор из музея Собрание Филлипса в Вашингтоне вместе со своими коллегами изучала три картины испанского и французского художника Пабло Пикассо, которые сейчас представлены на выставке, посвященной "голубому" периоду творчества художника, пишет Axios.
В более ранних исследованиях эксперты использовали методы визуализации для изучения аспектов этих и других картин на переработанных холстах, которые, как известно, использовал Пикассо.
Первый намек на то, что под "Синей комнатой" (1901) была картина, был обнаружен более 60 лет назад. Исследователи заметили, что текстура некоторых красок отражала мазки кисти в других направлениях, чем видимая композиция.
Объединив данные рентгенографии, спектроскопии и другого рода сканирований, команда исследователей из музея Собрание Филлипса, Национальной галереи искусств и других учреждений смогла увидеть портрет неизвестного мужчины, характер кисти и мазков, а также пигменты, которые использовал художник. Например, присутствие ртути наводит на мысль, что он рисовал киноварью.
Микроанализ крошечных образцов картины показывает, что большая часть "Синей комнаты" написана непосредственно поверх портрета с мужчиной, без грунтовки, и что палитра Пикассо становилась все более приглушенной.
С помощью спектроскопии исследователи смогли увидеть формы под правым плечом и предплечьем женщины на картине "Нищенка, сидящая на корточках" (1902). Используя рентгенофлуоресцентное сканирование, эксперты нанесли химические элементы краски, раскрывая информацию о стадиях, на которых создавалась картина.
Реставраторы уже знали, что пейзаж был под портретом, но анализ предоставил новые подробности о том, как холмы на картине позже превратились в спину скорчившейся женщины. Стоит отметить, что создатель картины неизвестен, однако цветовая гамма похожа на картину Пикассо.
Элементы в красках картины "Суп" (1903) предполагает, что Пикассо изменил форму миски, которую женщина предлагает ребенку, а также жест женщины и то, как ее волосы падают со лба. Другие методы визуализации позволяют предположить, что картина сначала была натюрмортом, части которого были соскоблены, а не закрашены.