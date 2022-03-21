Ученые нашли скрытые детали под некоторыми шедеврами Пабло Пикассо (фото)

Эксперты узнали не только новые подробности о скрытых портретах и композициях, но и то, как Пабло Пикассо с первых лет своей карьеры имел четкие идеи о том, как лучше сохранить свои работы.

Патриция Фаверо, реставратор из музея Собрание Филлипса в Вашингтоне вместе со своими коллегами изучала три картины испанского и французского художника Пабло Пикассо, которые сейчас представлены на выставке, посвященной "голубому" периоду творчества художника, пишет Axios.

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В более ранних исследованиях эксперты использовали методы визуализации для изучения аспектов этих и других картин на переработанных холстах, которые, как известно, использовал Пикассо.

[ + – ] Слева картина "Синяя Комната" (1901), справа картина в инфракрасном излучении

Первый намек на то, что под "Синей комнатой" (1901) была картина, был обнаружен более 60 лет назад. Исследователи заметили, что текстура некоторых красок отражала мазки кисти в других направлениях, чем видимая композиция.

[ + – ] Портрет неизвестного мужчины под картиной "Синяя комната" (1901)

Объединив данные рентгенографии, спектроскопии и другого рода сканирований, команда исследователей из музея Собрание Филлипса, Национальной галереи искусств и других учреждений смогла увидеть портрет неизвестного мужчины, характер кисти и мазков, а также пигменты, которые использовал художник. Например, присутствие ртути наводит на мысль, что он рисовал киноварью.

Микроанализ крошечных образцов картины показывает, что большая часть "Синей комнаты" написана непосредственно поверх портрета с мужчиной, без грунтовки, и что палитра Пикассо становилась все более приглушенной.

[ + – ] Слева картина "Нищенка, сидящая на корточках" (1902), справа обнаруженный пейзаж

С помощью спектроскопии исследователи смогли увидеть формы под правым плечом и предплечьем женщины на картине "Нищенка, сидящая на корточках" (1902). Используя рентгенофлуоресцентное сканирование, эксперты нанесли химические элементы краски, раскрывая информацию о стадиях, на которых создавалась картина.

Реставраторы уже знали, что пейзаж был под портретом, но анализ предоставил новые подробности о том, как холмы на картине позже превратились в спину скорчившейся женщины. Стоит отметить, что создатель картины неизвестен, однако цветовая гамма похожа на картину Пикассо.

[ + – ] Картина "Суп" (1903)

Элементы в красках картины "Суп" (1903) предполагает, что Пикассо изменил форму миски, которую женщина предлагает ребенку, а также жест женщины и то, как ее волосы падают со лба. Другие методы визуализации позволяют предположить, что картина сначала была натюрмортом, части которого были соскоблены, а не закрашены.