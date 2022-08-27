В Буэнос-Айресе впервые за 25 лет выставлен автопортрет Фриды Кало

Картина была приобретена за 34,9 миллионов долларов и стала самым дорогим полотном латиноамериканского художника в истории

В музее Мальбы в Буэнос-Айресе впервые показали публике автопортрет Фриды Кало 1949 года. Об этом пишет Le Figaro.

Автопортрет не выставляли 25 лет, так что это грандиозное событие для Аргентины. Автопортрет Фрида назвала Diego y yo (Диего и я), написала его в 1949 году.

Картина была приобретена в ноябре коллекцией Эдуардо Ф. Костантини, названной в честь основателя Музея латиноамериканских искусств (Мальба) в Буэнос-Айресе. Проданная нью-йоркским аукционным домом Sotheby's за 34,9 миллиона долларов, эта работа побила прежний рекорд мексиканского художника. А также становится самой дорогой латиноамериканской картиной в истории.

Жемчужина выставки Tercer Ojo ("Третий глаз"), посвященной частной коллекции Эдуардо Костантини, будет выставлена ​​ с работами кубинца Вифредо Лама, мексиканцев Мигеля Коваррубиаса и Розы Роланды, бразильца Висенте ду Рего Монтейру.

Всегдо публике покажут 240 картин. Многие из их впервые увидят свет за 30 лет.

Автопортрет Фриды Кало написан маслом на оргалите и стал последним законченным плечевым автопортретом в ее жизни. Фрида часто писала автопортреты, зачастую глубоко личные, со множеством деталей, которые указывали на ее переживания.

В 1920-х годах она изображала себя трижды, в 1930-х – двадцать раз, еще двадцать раз в 1940-х годах и, наконец, пять раз за четыре года перед смертью в 1954-м. В целом треть всех ее произведений – автопортреты.

[ + – ] Фрида Кало и Диего Ривера Фото: Forbes

На автопортрете "Диего и я" Фрида Кало изобразила личную трагедию. Ее муж, художник Диего Ривера начал роман с известной мексиканской актрисой и Фрида болезненно переживала его измену.

Картина была приобретена в 1990 году на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов. Затем Diego y yo оказался в руках техасского коллекционера, который расстался с ним в ноябре прошлого года. Работа побила рекорд самой дорогой латиноамериканской картины: Los Rivales, картина 1931 года, проданная на аукционе Christie's в 2018 году за 9,76 миллиона долларов. По иронии судьбы, это было полотно Диего Ривера. Так что Фрида Кало, спустя десятилетия, все же одержала верх над своим неверным супругом.