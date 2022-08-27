У Буенос-Айресі вперше за 25 років виставили автопортрет Фріди Кало

Картину придбали за 34,9 мільйона доларів, і вона стала найдорожчим полотном латиноамериканського художника в історії.

У музеї Мальби в Буенос-Айресі вперше показали публіці автопортрет Фріди Кало 1949 року. Про це пише Le Figaro.

Автопортрет не виставляли 25 років, тож це грандіозна подія для Аргентини. Автопортрет Фріда назвала Diego y yo ("Дієго та я"), написала його в 1949 році.

Картину придбала в листопаді колекція Едуардо Ф. Костантіні, названа на честь засновника Музею латиноамериканських мистецтв (Мальба) в Буенос-Айресі. Продана нью-йоркським аукціонним домом Sotheby's за 34,9 мільйона доларів, ця робота побила колишній рекорд мексиканського художника, а також стала найдорожчою латиноамериканською картиною в історії.

Перлина виставки Tercer Ojo ("Третє око"), присвяченої приватній колекції Едуардо Костантіні, буде виставлена ​​з роботами кубинця Віфредо Лами, мексиканців Мігеля Коваррубіаса та Рози Роланди, бразильця Вісенте ду Рего Монтейру.

Усього публіці покажуть 240 картин. Багато які з них уперше побачать світ за 30 років.

Автопортрет Фріди Кало написаний олією на оргаліті й став останнім закінченим плечовим автопортретом у її житті. Фріда часто писала автопортрети, часто глибоко особисті, з безліччю деталей, які вказували на її переживання.

У 1920-х роках вона зображала себе тричі, у 1930-х — двадцять разів, ще двадцять разів у 1940-х роках і, нарешті, п'ять разів за чотири роки перед смертю 1954-го. Загалом третина її творів — автопортрети.

[ + – ] Фріда Кало та Дієго Рівера Фото: Forbes

На автопортреті "Дієго та я" Фріда Кало зобразила особисту трагедію. Її чоловік, художник Дієго Рівера, почав роман із відомою мексиканською акторкою, і Фріда болісно переживала його зраду.

Картину придбали в 1990 році на аукціоні Sotheby's за 1,4 мільйона доларів. Потім Diego y yo опинилася в руках техаського колекціонера, який розлучився з нею в листопаді минулого року. Робота побила рекорд найдорожчої латиноамериканської картини: Los Rivales, картина 1931 року, продана на аукціоні Christie's у 2018 році за 9,76 мільйона доларів. За іронією долі, це було полотно Дієго Рівери. Так що Фріда Кало через десятиліття все-таки взяла гору над своїм невірним чоловіком.