Just Stop Oil: що це за рух і чому його учасники нападають на світові шедеври

Останнім часом активісти руху Just Stop Oil виявляють дедалі більшу активність та щодня дають нові інфоприводи для ЗМІ.

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Активісти руху Just Stop Oil, який все більше набирає обертів у Великій Британії, продовжують обливати соусами, супами та кетчупами не лише картини у галереях, а й бутики люксових брендів, а також перекривають дороги в Лондоні, виступаючи у такий спосіб за припинення ліцензування та виробництва нових копалин видів палива. Фокус зібрав усе, що на сьогодні відомо про цей рух, його цілі та плани.

За інформацією на сайті організації, Just Stop Oil — це коаліція груп, які працюють разом, щоб гарантувати, що уряд зобов'язується припинити дію всіх нових ліцензій та дозволів на розвідку, розробку та видобуток викопного палива у Великій Британії. Простими словами, вони виступають проти подальшого розширення нафтовидобутку, оскільки впевнені, що це призведе до незворотних кліматичних змін.

Рух заявив про себе 14 лютого 2022 року, проте активність почав виявляти з 1 квітня.

Його організатором став Роджер Халлам, стратег соціально-політичного руху, який використовує методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу Extinction Rebellion, а також його відгалуження Insulate Britain. Останнє з'явилося цього літа. Компанія Insulate Britain закликає уряд профінансувати роботи з теплоізоляції всього соціального житла у Великій Британії до 2030 року, щоб скоротити викиди вуглекислого газу.

[ + – ] Роджер Халлам — "батько" руху Just Stop Oil Фото: Roger Hallam CS21

Активісти Just Stop Oil декларують свої цілі, мотивуючи їх висновками вчених, які стверджують, що зміна клімату становить загрозу благополуччю людини та здоров'ю планети. Вони впевнені: будь-яка подальша затримка в узгоджених глобальних діях призведе до того, що вікно можливостей врятувати Землю закриється.

Кампанія була натхнена протестами проти видобутку нафти 22 роки тому, коли перевізники використовували вантажівки для блокади нафтопереробних заводів та паливних складів.

"Наш уряд хоче дати зелене світло 40 новим нафтовим і газовим родовищам у Північному морі, але це несумісно із захистом громадян Великобританії, наших братів і сестер на глобальному півдні або сигналом світу про те, які дії необхідні для подолання кліматичної та природної кризи. Уряд міг б прийняти законопроєкт про кліматичні та екологічні надзвичайні ситуації (CEEBill), натомість вони планують продовжити розробку нових родовищ нафти та газу. Extinction Rebellion та Insulate Britain продемонстрували, що цивільна непокора працює. Вони також показують, що нам потрібно зробити набагато більше, щоб зупинити найбільший злочин проти людства. Ось чому ми переходимо до Цивільного опору — це більше не окремий проєкт чи кампанія, а опір уряду, який шкодить нам, нашим свободам, правам та майбутньому і змушує їх працювати на нас", — заявляють прихильники проєкту.

[ + – ] Протестні акції 1 квітня 2022 року

"У Just Stop Oil зрозуміли, що якщо ми справді хочемо захистити себе і все навколо нас, нам потрібно вийти за рамки цих протестних акцій, які люди робили з Extinction Rebellion та Insulate Britain, а потім нам треба рухатися вперед до цивільного опору", — заявила одна із прихильниць руху Джесс Косбі.

Ще один прихильник кампанії охарактеризував проєкт як "неієрархічну коаліцію організаторів, науковців, юристів та колишніх працівників нафтової промисловості, які співпрацюють як у вимогах, так і в тактиці".

Хто фінансує?

За словами представників руху, більша частина їх фінансування для найму, навчання, нарощування потенціалу та освіти надходить із Фонду кліматичних надзвичайних ситуацій. Вони також отримують пожертвування від представників громадськості, які підтримують кампанію, а також від фондів і груп, які "налякані кліматичною кризою, що розгортається".

Нещодавно Just Stop Oil отримали мільйон доларів від Ейлін Гетті, онучки великого нафтового магната Джея Пола Гетті (створив компанію Getty Oil) та засновниці некомерційної організації Climate Emergency Fund. Сама Гетті в нафтовій галузі не працювала, зараз вона займається підтримкою різноманітних некомерційних ініціатив, включно з екоактивізмом, боротьбою з поширенням СНІДу та розробку технологій виробництва рослинного м'яса.

Найгучніші акції за участю активістів Just Stop Oil

14 жовтня екоактивістки з організації Just Stop Oil, 20-річна Ганна Холланд і 21-річна Фібі Пламмер, у Національній галереї в Лондоні облили томатним супом картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю $39,7 млн. Розмахуючи банкою від супу, Анна та Фібі кричали, що сім'ї не можуть дозволити собі розігріти їжу через поточну кризу вартості життя. На щастя, картина не постраждала, оскільки полотно захищене спеціальним антивандальним склом. Активісток затримали, їм інкримінують заподіяння злочинної шкоди та вторгнення за обтяжливих обставин.

17 жовтня двоє прихильників Just Stop Oil піднялися на вершину мосту королеви Єлизавети II на перехресті Дартфорд між Ессексом та Кентом, змусивши його закритися. В останні тижні вони також заблокували Шордич-Хай-стріт у Лондоні, приклеївшись до асфальту, а також Парк-лейн та вулиці Вестмінстера.

23 жовтня екоактивісти у музеї Барберіні у німецькому місті Потсдам закидали картину Клода Моне "Копиці сіна" вартістю $110 млн картопляним пюре на знак протесту проти видобутку викопного палива. Після цього вони приклеїли свої руки до підлоги.

24 жовтня 20-річна Ейлід Макфадден з Глазго та 29-річний художник-декоратор із Сандерленда Том Джонсон підійшли до експозиції з королівською родиною Великобританії в лондонському музеї і з криками "Настав час діяти" забруднили фігуру Карла III тортом. Воскові фігури Камілли, Вільяма та Кейт залишилися неушкодженими.

27 жовтня троє екоактивістів намагалися зіпсувати картину нідерландського художника-живописця Яна Вермера "Дівчина з перлиною сережкою" у музеї "Мауріцгейс". Один з активістів приклеїв голову до покритої склом картини навколо, а другий — руку до стіни поряд із нею. Усіх троьох було заарештовано за "публічне насильство над власністю". Затримані мають бельгійське громадянство, їм 45, 45 та 42 роки. На щастя, картина не постраждала.

28 жовтня учасники руху залили вітрину магазина годинників Rolex у Лондоні помаранчевою фарбою.

Раніше протестувальники з руху Just Stop Oil заблокували знамените перехрестя Abbey Road у Лондоні у тій самій позі, що й гурт The Beatles, блокуючи рух транспорту. Також активісти приклеїли себе до двох автомобільних доріг у центрі Лондона — Кінгсвей і Хай-Холборн — закликавши уряд припинити видачу нових ліцензій на видобуток палива. Одна група активістів пішла ще далі і прикувала себе ланцюгом до трубопроводу на третьому за величиною паливному терміналі в Грейс (Ессекс).

"Ми робимо це, тому що наш уряд відмовляється діяти у зв'язку з кліматичною кризою, і нам потрібно мати значну заяву про те, що ми не матимемо нових проєктів з видобутку викопного палива, це так просто", — пояснили вони.

Витівки активістів не залишаються безкарними. За час існування руху протестувальників Just Stop Oil заарештовували понад 1700 разів, п'ятеро учасників наразі перебувають у в'язниці.

Причини арештів є різними. Поліція повідомила, що 26 людей було заарештовано за умисне створення перешкод на шосе після протестів у Шордичі та 54 після демонстрацій у Вестмінстері. Двох протестувальників, які кинули суп у картину Ван Гога, звинуватили у завданні шкоди.

Реакція уряду

Уряд заявив, що визнаючи "силу почуттів" протестної групи, він засуджує її "партизанську тактику, яка заважає людям займатися своїми повсякденними справами". Міністерка внутрішніх справ Пріті Патель додала, що "працелюбні люди по всій країні бачать, як їхнє життя зупиняється через егоїстичні, фанатичні та відверто небезпечні так звані активісти".

Міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс також розкритикував протести як "не просто, щоб довести точку зору", а й "спроби завдати шкоди життям інших людей".

"Ми намагаємося внести деякі зміни до закону, щоб вирішити деякі з цих проблем, пов'язаних з тим, що люди приклеюються до автомагістралей і таке інше. Це справді неприйнятно", – наголосив він. Чиновник додав, що скорочення використання викопного палива тепер стало "основним порядком денним", тому "людям дійсно не потрібно влаштовувати такі крайні протести, щоб відстоювати свою точку зору".

Але Керолайн Лукас із Партії зелених заявила, що такі підривні протести були "єдиним способом, за допомогою якого люди відчувають, що їхні голоси можуть почути".

Водночас у Німеччині учасники екоруху Scientist Rebellion group влаштували сидячий протест у виставковому центрі Volkswagen та оголосили голодування. Персонал не став перешкоджати акції та закрив активістів у павільйоні. Тепер активісти збираються позиватися на автоконцерн.