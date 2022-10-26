Екоактивісти подають до суду на Volkswagen: їх замкнули на ніч у виставковому павільйоні

Учасники екоруху Scientist Rebellion group влаштували сидячий протест у виставковому центрі Volkswagen та оголосили голодування. Персонал не став перешкоджати акції та закрив активістів у павільйоні.

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Радикальний екологічний рух Scientist Rebellion group має намір подати до суду на Volkswagen Group. Його членів замкнули на ніч у шоурумі концерну. Про це пише Bild.

Інцидент стався 19 жовтня у німецькому місті Вольфсбург. Активісти Scientist Rebellion вирішили організувати протест у виставковому центрі Volkswagen Autostadt, де демонструють нові та вінтажні моделі концерну. Метою акції було привернути увагу до проблеми забруднення довкілля автомобілями.

[ + – ] Рух Scientist Rebellion group потребує скорочення шкідливих викидів в атмосферу Фото: autoevolution.com

Дев'ять активістів пробралися до павільйону Porsche, приклеїли себе до підлоги та оголосили голодування. Ще шестеро людей розгорнули плакати біля входу в шоурум.

Радикальні екологи висунули низку вимог, основна з яких — відмова від бензинових та дизельних авто на користь електрокарів та громадського транспорту. Крім того, вони виступають за зниження шкідливих викидів підприємствами автопромисловості та обмеження швидкості 100 км/год на автомагістралях.

Персонал Volkswagen Autostadt спокійно поставився до акції. Протестувальників не виганяли з шоуруму і запропонували їжу, але, природно, екоактивісти, які голодують, відмовилися.

[ + – ] Протестувальників замкнули на ніч у виставковому павільйоні Фото: autoevolution.com

А після закінчення робочого дня співробітники виставкового центру відключили світло та опалення та пішли додому, закривши активістів у павільйоні на ніч. Саме це спонукало Scientist Rebellion group до судового позову: мовляв, членів організації тримали під замком і не надали воду та місткості для відправлення природних потреб.

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Volkswagen, зі свого боку, має намір подати зустрічний позов. Річ у тому, що протестувальники пошкодили недешеві спорткари Porsche.

[ + – ] Екоактивісти вирішили подати до суду на концерн Volkswagen

Це вже не перший протест від Scientist Rebellion Group на автомобільній виставці. Раніше екоактивісти приклеїли себе до колекційних суперкарів Ferrari на Паризькому автосалоні. Тоді поліція затримала 11 людей.

Також Фокус розповідав про колекціонера, який зібрав усі можливі версії Volkswagen Golf 2. Наразі два десятки машин виставили на продаж.