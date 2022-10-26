Эко-активисты подают в суд на Volkswagen: их заперли на ночь в выставочном павильоне

Участники эко-движения Scientist Rebellion group устроили сидячий протест в выставочном центре Volkswagen и объявили голодовку. Персонал не стал препятствовать акции и закрыл активистов в павильоне.

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Радикальное экологическое движение Scientist Rebellion group собирается подать в суд на Volkswagen Group. Его членов заперли на ночь в шоуруме концерна. Об этом пишет Bild.

Инцидент имел место 19 октября в немецком городе Вольфсбург. Активисты Scientist Rebellion решили организовать протест в выставочном центре Volkswagen Autostadt, где демонстрируют новые и винтажные модели концерна. Целью акции было привлечение внимание к проблеме загрязнения окружающей среды автомобилями.

[ + – ] Движение Scientist Rebellion group требует сокращения вредных выбросов в атмосферу Фото: autoevolution.com

Девять активистов пробрались в павильон Porsche, приклеили себя к полу и объявили голодовку. Еще шесть человек развернули плакаты у входа в шоурум.

Радикальные экологи выдвинули ряд требований, основное из которых – отказ от бензиновых и дизельных авто в пользу электрокаров и общественного транспорта. Кроме того, они выступают за снижение вредных выбросов предприятиями автопромышленности и ограничение скорости в 100 км/ч на автомагистралях.

Персонал Volkswagen Autostadt довольно спокойно отнесся к акции. Протестующих не выгоняли из шоурума и предложили еду, но, естественно, голодующие эко-активисты отказались.

[ + – ] Протестующих заперли на ночь в выставочном павильоне Фото: autoevolution.com

А по окончанию рабочего дня сотрудники выставочного центра отключили свет и отопление и ушли домой, закрыв активистов в павильоне на ночь. Именно это побудило Scientist Rebellion group к судебному иску: мол, членов организации держали взаперти и не предоставили воду и емкости для отправления естественных потребностей.

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Volkswagen, в свою очередь, собирается подать встречный иск. Дело в том, что протестующие повредили недешевые спорткары Porsche.

[ + – ] Эко-активисты решили подать в суд на концерн Volkswagen

Это уже не первый протест от Scientist Rebellion group на автомобильной выставке. Ранее эко-активисты приклеили себя к коллекционным суперкарам Ferrari на Парижском автосалоне. Тогда полиция задержала 11 человек.

Также Фокус рассказывал о коллекционере, собравшем все возможные версии Volkswagen Golf 2. Теперь два десятка машин выставили на продажу.