Эко-активисты подают в суд на Volkswagen: их заперли на ночь в выставочном павильоне
Участники эко-движения Scientist Rebellion group устроили сидячий протест в выставочном центре Volkswagen и объявили голодовку. Персонал не стал препятствовать акции и закрыл активистов в павильоне.
Радикальное экологическое движение Scientist Rebellion group собирается подать в суд на Volkswagen Group. Его членов заперли на ночь в шоуруме концерна. Об этом пишет Bild.
Инцидент имел место 19 октября в немецком городе Вольфсбург. Активисты Scientist Rebellion решили организовать протест в выставочном центре Volkswagen Autostadt, где демонстрируют новые и винтажные модели концерна. Целью акции было привлечение внимание к проблеме загрязнения окружающей среды автомобилями.
Девять активистов пробрались в павильон Porsche, приклеили себя к полу и объявили голодовку. Еще шесть человек развернули плакаты у входа в шоурум.
Радикальные экологи выдвинули ряд требований, основное из которых – отказ от бензиновых и дизельных авто в пользу электрокаров и общественного транспорта. Кроме того, они выступают за снижение вредных выбросов предприятиями автопромышленности и ограничение скорости в 100 км/ч на автомагистралях.
Персонал Volkswagen Autostadt довольно спокойно отнесся к акции. Протестующих не выгоняли из шоурума и предложили еду, но, естественно, голодующие эко-активисты отказались.
А по окончанию рабочего дня сотрудники выставочного центра отключили свет и отопление и ушли домой, закрыв активистов в павильоне на ночь. Именно это побудило Scientist Rebellion group к судебному иску: мол, членов организации держали взаперти и не предоставили воду и емкости для отправления естественных потребностей.Важно
Volkswagen, в свою очередь, собирается подать встречный иск. Дело в том, что протестующие повредили недешевые спорткары Porsche.
Это уже не первый протест от Scientist Rebellion group на автомобильной выставке. Ранее эко-активисты приклеили себя к коллекционным суперкарам Ferrari на Парижском автосалоне. Тогда полиция задержала 11 человек.
Также Фокус рассказывал о коллекционере, собравшем все возможные версии Volkswagen Golf 2. Теперь два десятка машин выставили на продажу.