Android-смартфоны всегда лгут вам: что важного скрывают гаджеты от пользователей

Обновления системы Google Play важны, но часто они скрыты и пользователи просто не знают о них.

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

Эксперты рассказали об особенностях обновления системы Play, о том, где они скрываются и почему Google не уведомляет людей об их доступности.

Что такое обновления системы Google Play и зачем они нужны

До 2019 года новые функции на телефонах Android приходилось ждать, потому что разработчики Samsung, Motorola, Xiaomi и других компаний полностью тестировали и только потом выпускали полное обновление программного обеспечения, будь то новая версия Android или просто ежемесячный патч, и это часто занимало месяцы — если не годы на более дешевых телефонах. У Google был способ обойти это с помощью предустановленного системного приложения Google Play Services, которое позволяло выпускать некоторые интересные новые функции независимо от полных обновлений ПО.

В 2019 году все изменилось с запуском Project Mainline. Google поняла, что постоянно сталкивается с борьбой за своевременное внедрение новых функций, поэтому взяла дело в свои руки, выделив некоторые ключевые компоненты системы Android в рамках Project Mainline. Это позволило бы ей напрямую обновлять части ОС, выпускать новые функции или вносить улучшения в конфиденциальность и безопасность, не требуя полного обновления ПО и не полагаясь на эффективность какой-либо другой компании.

Иными словами, Google отделила части системы Android, чтобы упростить и ускорить обновления, не обходя стороной производителей. Это происходило через Google Play. Так, пользователи получили панель конфиденциальности Android 12, прошлогоднее расширение сети Find My Device, функцию блокировки смартфона при идентификации кражи и множество улучшений, связанных с Play Protect, конфиденциальностью, режимом SOS, спящим режимом и пр.

Поэтому, когда Google объявляет о новой функции, которая появится на всех телефонах Android, это подразумевает ее отправку через обновление Play System, а не через обновление ПО. Google знает, что может охватить все телефоны Android, и ей не нужно одобрение или тестирование от какого-либо конкретного производителя.

Эти обновления должны поступать практически немедленно на смартфоны и все поддерживаемые устройства. Однако Google не уведомляет пользователей о них. Компания просто молча ждет, пока человек перезагрузит свой телефон, что может произойти сегодня или через три месяца, и затем применяет их.

"Так что, если вы когда-нибудь задумывались, почему обещанная новая функция появилась на вашем телефоне только через несколько месяцев, то причина в таком поведении компании", — пишут авторы.

Обновление ПО через Play System Фото: androidauthority.com

Где можно получить системные обновления Google PlayНапример, на смартфоне Pixel нужно зайти в Настройки — Безопасность и конфиденциальность — Система и обновления, и выбрать Системное обновление Google Play. Нажав на него, можно проверить наличие нового обновления, загрузить его, потом следует перезагрузите телефон, чтобы оно применилось.

На других смартфонах рекомендуется использовать строку поиска в Настройках, чтобы найти Обновление системы Play.

Почему Google не делает эти обновления заметными

Авторам материала Pixel 9 Pro Fold сообщил, что он обновлен и в то же время показал сообщение о загрузке обновления. И все это одновременно. Понятно, что одно из сообщений — ложь.

Pixel 9 Pro Fold сообщил, что он обновлен и в то же время показал сообщение о загрузке обновления Фото: androidauthority.com

Возникает вопрос, почему Google не делает эти обновления более заметными? Почему на Pixel и нескольких других телефонах Android есть два отдельных меню обновлений. Это сбивает с толку. Тем более, когда в главном меню обновлений есть бесполезный ярлык обновления приложения, но нет ярлыка для доступа к системным обновлениям Play.

Непонятно, почему системные обновления Play скрыты в меню "Безопасность и конфиденциальность", где пользователь никогда не подумал бы искать какие-либо обновления. Почему они называются системными обновлениями "Google Play", когда половина из них даже не касается Play Store или какой-либо службы Play? Почему Google просто не выводит уведомление, чтобы сообщить об ожидаемых обновлениях?

"Весь смысл Play Protect был в том, чтобы как можно скорее предоставить нам новые функции и улучшения. Вместо этого наши телефоны отстают от версии, которая появилась несколько месяцев назад, а мы так и не узнаем об этом. А компания ничего не поясняет", — заключили авторы.

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