Евродепутатов снарядили антишпионскими чехлами для поездки в Венгрию, — Politico

Членам Европейского парламента во время визита в Венгрию на этой неделе предложили специальные чехлы на телефоны для защиты от шпионажа.

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Об этом сообщает Politico.

Пятеро депутатов из парламентского комитета по гражданским свободам на три дня отправились в Венгрию, чтобы проинспектировать прогресс страны в сфере демократии, верховенства права и базовых прав. Один из них в комментарии изданию подтвердил, что всем участникам делегации предложили так называемые чехлы Фарадея — специальные футляры с металлической подкладкой, которые блокируют электромагнитные сигналы. Также депутатам посоветовали быть бдительными в случае использования общедоступных сетей Wi-Fi или зарядных устройств.

Источники, осведомленные в вопросах политики безопасности Европарламента, на условиях анонимности рассказали Politico, что обычно такие чехлы во время депутатских поездок не используются.

Как отмечает издание, Венгрия уже попадала в поле зрения евроструктур в связи со шпионским оборудованием. В частности, в 2023 году специальный парламентский комитет провел расследование по слежке за деятелями оппозиции и журналистами в ряде стран, среди которых упоминались Венгрия и Польша.

Ранее Венгрия обвиняла Украину, что та якобы собирает информацию и фабрикует неправдивые новости о главе венгерского правительства Виктора Орбана.

При этом сам Орбан в начале февраля этого года отметился скандальным заявлением, что Украина в случае продолжения войны с РФ якобы "превратится в европейский Афганистан".