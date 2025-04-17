Євродепутатів спорядили антишпигунськими чохлами для поїздки в Угорщину, – Politico

Членам Європейського парламенту під час візиту до Угорщини цього тижня запропонували спеціальні чохли на телефони для захисту від шпигунства.

Related video

Про це повідомляє Politico.

П'ятеро депутатів із парламентського комітету з громадянських свобод на три дні відправилися до Угорщини, щоб проінспектувати прогрес країни у сфері демократії, верховенства права та базових прав. Один з них у коментарі виданню підтвердив, що всім учасникам делегації запропонували так звані чохли Фарадея – спеціальні футляри з металевою підкладкою, які блокують електромагнітні сигнали. Також депутатам порадили бути пильними у разі користування загальнодоступними мережами Wi-Fi або зарядними пристроями.

Джерела, що знаються на безпековій політиці Європарламенту, на умовах анонімності розповіли Politico, що зазвичай такі чохли під час депутатських поїздок не використовуються.

Як зауважує видання, Угорщина вже потрапляла в поле зору євроструктур у зв’язку зі шпигунським обладнанням. Зокрема, у 2023 році спеціальний парламентський комітет провів розслідування щодо стеження за діячами опозиції та журналістів у низці країн, серед яких згадувалися Угорщина та Польща.

Раніше Угорщина закидала Україні, що та нібито збирає інформацію та фабрикує неправдиві новини про очільника угорського уряду Віктора Орбана.

При цьому сам Орбан на початку лютого цього року відзначився скандальною заявою, що Україна у разі продовження війни з РФ начебто "перетвориться на європейський Афганістан".