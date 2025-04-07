Зачем платить больше? Эксперты назвали смартфон за 12 тыс. грн, который заменит флагманы
Не каждый готов заплатить 1300 долларов за Samsung Galaxy S25 Ultra, однако эксперты уверены, что бюджетная Motorola способна делать все то же самое, что и аппараты премиум-класса.
Об этом они написали на страницах издания androidpolice.com.
Специалисты говорят, что в основном пользователи любят скроллить соцсети, делать фото, отправлять GIF-файлы в мессенджерах, смотреть потоковое видео. Для этого премиальный гаджет не нужен, так как все это можно сделать за значительно меньшие деньги, полагают они.
Они сравнили в работе Samsung Galaxy S25 Ultra и Moto G Stylus 2024, и сделали вывод, что G Stylus выполняет большинство основных функций так же хорошо, как и S25 Ultra. Это касалось серфинга в соцсетях и игр вроде Pokemon Go.
Чип Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 Ultra довольно мощный, однако тестировщик отметил, что в реальной жизни он не использует и доли потенциальной мощности этого чипсета. Он также отметил, что, к примеру, Snapdragon 8 Gen 1 в Galaxy S22 Ultra тоже быстрый и достаточный для 90% того, что он хочет делать на телефоне. Плюсом же стало время автономной работы S25 Ultra
"Хотя Qualcomm и другие серьезно улучшили мощность чипсета, пользовательские потребности не поспевают за ним. Стандартные приложения, такие как WhatsApp и Facebook, не требуют намного больше мощности, чем много лет назад, и пройдут годы, прежде чем появятся мобильные игры AAA и приложения для настольных компьютеров, которые потребуют от Snapdragon 8 Elite больших усилий", — пишут авторы.
В то же время можно сэкономить сотни долларов на устройстве среднего или бюджетного класса, которое сохраняет большую часть того же пользовательского опыта. Компании пытаются убедить людей, что им нужна вся эта мощность чипсетов, и поэтому они должны платить больше. Но так ли это на практике?
Motorola, например, предлагает смартфоны по цене менее 500 долларов. Модель Moto G Stylus 2024 за 400 долларов имеет хороший дисплей, производительный чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти. "Стоит ли тратить на 1000 долларов больше на другие телефоны"", — задаются вопросом специалисты.
Motorola Edge можно купить за 550 долларов. У него превосходное качество сборки, отличный дисплей и плавная работа. Тестировщик был приятно удивлен 50-мегапиксельной камерой, которая делает приличные снимки с глубоким контрастом. А еще гаджет тонкий и легкий.
Да, аппараты Motorola не идеальны. Эксперты отмечаю, что компания могла бы улучшить продолжительность автономной работы и частоту поддержки своего программного обеспечения. Тем не менее, можно получить хороший опыт использования смартфона, который стоит на 50% дешевле флагманских устройств.
"В то время как Samsung фокусируется на улучшении Galaxy AI, Motorola выпускает больше разнообразных типов телефонов. Вы можете найти смартфон, который соответствует вашим потребностям, не влезая в кредиты. Мы любим флагманские телефоны, но Motorola среднего класса нас вполне устраивают", — подытожили авторы.
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