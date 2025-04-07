Навіщо платити більше? Експерти назвали смартфон за 12 тис. грн, який замінить флагмани

Не кожен готовий заплатити 1300 доларів за Samsung Galaxy S25 Ultra, однак експерти впевнені, що бюджетна Motorola здатна робити все те ж саме, що й апарати преміум-класу.

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Про це вони написали на сторінках видання androidpolice.com.

Фахівці кажуть, що в основному користувачі люблять скролити соцмережі, робити фото, надсилати GIF-файли в месенджерах, дивитися потокове відео. Для цього преміальний гаджет не потрібен, оскільки все це можна зробити за значно менші гроші, вважають вони.

Вони порівняли в роботі Samsung Galaxy S25 Ultra і Moto G Stylus 2024, і зробили висновок, що G Stylus виконує більшість основних функцій так само добре, як і S25 Ultra. Це стосувалося серфінгу в соцмережах та ігор на кшталт Pokemon Go.

Чип Snapdragon 8 Elite у Galaxy S25 Ultra доволі потужний, проте тестувальник зауважив, що в реальному житті він не використовує й частки потенційної потужності цього чипсета. Він також зазначив, що, приміром, Snapdragon 8 Gen 1 у Galaxy S22 Ultra теж швидкий і достатній для 90% того, що він хоче робити на телефоні. Плюсом же став час автономної роботи S25 Ultra

"Хоча Qualcomm та інші серйозно поліпшили потужність чіпсета, користувацькі потреби не встигають за ним. Стандартні додатки, як-от WhatsApp і Facebook, не вимагають набагато більшої потужності, ніж багато років тому, і пройдуть роки, перш ніж з'являться мобільні ігри AAA і додатки для настільних комп'ютерів, які зажадають від Snapdragon 8 Elite більших зусиль", — пишуть автори.

Водночас можна заощадити сотні доларів на пристрої середнього або бюджетного класу, який зберігає більшу частину того ж користувацького досвіду. Компанії намагаються переконати людей, що їм потрібна вся ця потужність чипсетів, і тому вони повинні платити більше. Але чи так це на практиці?

Motorola, наприклад, пропонує смартфони за ціною менше 500 доларів. Модель Moto G Stylus 2024 за 400 доларів має гарний дисплей, продуктивний чипсет Snapdragon 6 Gen 1 і 8 ГБ оперативної пам'яті. "Чи варто витрачати на 1000 доларів більше на інші телефони"", — ставлять запитання фахівці.

Motorola Edge можна купити за 550 доларів. У нього чудова якість збірки, відмінний дисплей і плавна робота. Тестувальник був приємно здивований 50-мегапіксельною камерою, яка робить пристойні знімки з глибоким контрастом. А ще гаджет тонкий і легкий.

Так, апарати Motorola не ідеальні. Експерти зазначають, що компанія могла б поліпшити тривалість автономної роботи і частоту підтримки свого програмного забезпечення. Проте, можна отримати хороший досвід використання смартфона, який коштує на 50% дешевше флагманських пристроїв.

"У той час як Samsung фокусується на поліпшенні Galaxy AI, Motorola випускає більше різноманітних типів телефонів. Ви можете знайти смартфон, який відповідає вашим потребам, не влізаючи в кредити. Ми любимо флагманські телефони, але Motorola середнього класу нас цілком влаштовують", — підсумували автори.

Раніше ми писали про найкращі смартфони Xiaomi, які вийшли навесні 2025 року. Експерти протестували новинки від китайського бренду, а саме: Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra і Redmi Note 14S.