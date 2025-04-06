Найкращі смартфони Xiaomi, які вийшли навесні 2025: Poco F7 Pro і F7 Ultra, Redmi Note 14S (відео)
Експерти протестували новинки від китайського бренду, що з'явилися в продажу в березні цього року.
Своїми висновками про роботу моделей Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra і Redmi Note 14S вони поділилися на сторінках бенчмарка nanoreview.net.
Xiaomi Poco F7 Pro
Дана модель отримала від тестувальників такі оцінки: дисплей — 99 балів, камера — 65, продуктивність — 83, ігри — 91, батарея — 91, комунікації — 80. Підсумкова оцінка досягла 82 балів.
Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором на 6000 мАг, пам'яттю на 12 Гб. єдиним його слабким місцем є камера, що отримала від розробників лише два датчики, при тому не найсильніших — на 50 Мп і 8 Мп.
Технічні характеристики Poco F7 Pro:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm
- Камера: подвійна (50 Мп + 8 Мп)
- Акумулятор: 6000 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 206 г.
Xiaomi Redmi Note 14S
Цей смартфон отримав від тестувальників лише 62 бали в загальній оцінці роботи, за що і потрапив до категорії "В". Його підвів доволі слабенький процесор — Helio G99 Ultra від MediaTek. Інші дві моделі, що фігурують у цьому огляді, мають у своєму розпорядженні більш продуктивні чипсети Snapdragon 8 Gen 3 від компанії Qualcomm. Якщо говорити конкретно про продуктивність, то вона набрала всього 32 бали, тоді як інші дві моделі мають показники 83 і 96 балів.
Об'єм пам'яті теж не вражає — всього 8 Гб. Радує непогана основна камера з датчиком на 200 Мп, а також доволі ємний акумулятор на 5000 мАг.
Технічні характеристики Redmi Note 14S:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.
- Чипсет: Helio G99 Ultra від MediaTek
- Камера: потрійна (200 Мп + 8 Мп + 2 Мп)
- Акумулятор: 5000 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 179 г.
Xiaomi Poco F7 Ultra
Тестувальники відзначили корпус із преміальних матеріалів, що робить смартфон візуально привабливим і приємним на дотик. Пристрій має підтримку Dolby Vision, особливо коли мова заходить про відтворення HDR-контенту.
Зарядка, зокрема й бездротова, працює спритно, хоча зарядку на 120 Вт доведеться купувати окремо, тому що в комплект поставки вона не входить. Телеоб'єктив справляється з фото- і відеозйомкою досить непогано. Процесор потужний і працює в парі з оболонкою HyperOS, а також має два варіанти пам'яті — 12 і 16 Гб.
З мінусів відзначили те, що надширококутна камера не може знімати 4K-відео. Фронтальна камера слабенька, порівняно з іншими датчиками. Немає можливості використання eSIM.
Технічні характеристики Poco F7 Ultra:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.
- Чипсет: Snapdragon 8 Elite від Qualcomm
- Камера: потрійна (50 Мп + 50 Мп + 32 Мп)
- Акумулятор: 5300 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 212 г.
Раніше ми писали, що бренд Xiaomi вже презентував у першій декаді січня 2025 року такі смартфони, як Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 і Poco X7. Стало відомо про їхні технічні характеристики, переваги та недоліки.