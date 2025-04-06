Найкращі смартфони Xiaomi, які вийшли навесні 2025: Poco F7 Pro і F7 Ultra, Redmi Note 14S (відео)

Експерти протестували новинки від китайського бренду, що з'явилися в продажу в березні цього року.

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Своїми висновками про роботу моделей Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra і Redmi Note 14S вони поділилися на сторінках бенчмарка nanoreview.net.

Xiaomi Poco F7 Pro

Дана модель отримала від тестувальників такі оцінки: дисплей — 99 балів, камера — 65, продуктивність — 83, ігри — 91, батарея — 91, комунікації — 80. Підсумкова оцінка досягла 82 балів.

Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором на 6000 мАг, пам'яттю на 12 Гб. єдиним його слабким місцем є камера, що отримала від розробників лише два датчики, при тому не найсильніших — на 50 Мп і 8 Мп.

Технічні характеристики Poco F7 Pro:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm

Камера: подвійна (50 Мп + 8 Мп)

Акумулятор: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 206 г.

Xiaomi Redmi Note 14S

Цей смартфон отримав від тестувальників лише 62 бали в загальній оцінці роботи, за що і потрапив до категорії "В". Його підвів доволі слабенький процесор — Helio G99 Ultra від MediaTek. Інші дві моделі, що фігурують у цьому огляді, мають у своєму розпорядженні більш продуктивні чипсети Snapdragon 8 Gen 3 від компанії Qualcomm. Якщо говорити конкретно про продуктивність, то вона набрала всього 32 бали, тоді як інші дві моделі мають показники 83 і 96 балів.

Об'єм пам'яті теж не вражає — всього 8 Гб. Радує непогана основна камера з датчиком на 200 Мп, а також доволі ємний акумулятор на 5000 мАг.

Технічні характеристики Redmi Note 14S:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.

Чипсет: Helio G99 Ultra від MediaTek

Камера: потрійна (200 Мп + 8 Мп + 2 Мп)

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 179 г.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Тестувальники відзначили корпус із преміальних матеріалів, що робить смартфон візуально привабливим і приємним на дотик. Пристрій має підтримку Dolby Vision, особливо коли мова заходить про відтворення HDR-контенту.

Зарядка, зокрема й бездротова, працює спритно, хоча зарядку на 120 Вт доведеться купувати окремо, тому що в комплект поставки вона не входить. Телеоб'єктив справляється з фото- і відеозйомкою досить непогано. Процесор потужний і працює в парі з оболонкою HyperOS, а також має два варіанти пам'яті — 12 і 16 Гб.

З мінусів відзначили те, що надширококутна камера не може знімати 4K-відео. Фронтальна камера слабенька, порівняно з іншими датчиками. Немає можливості використання eSIM.

Технічні характеристики Poco F7 Ultra:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite від Qualcomm

Камера: потрійна (50 Мп + 50 Мп + 32 Мп)

Акумулятор: 5300 мАг

ОС: Android 15

Вага: 212 г.

Раніше ми писали, що бренд Xiaomi вже презентував у першій декаді січня 2025 року такі смартфони, як Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 і Poco X7. Стало відомо про їхні технічні характеристики, переваги та недоліки.