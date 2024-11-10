Топ-7 продуктивних смартфонів 2024: актуальні моделі від Samsung, OnePlus, Asus

Ось актуальні пристрої на базі передового чипа Snapdragon 8 Gen 3 від бренду Qualcomm.

Серед актуальних пристроїв Snapdragon 8 Gen 3 — Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Asus Zenfone 11 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6. Добірку створив Android Authority.

Samsung Galaxy S24

Новий Galaxy AI Suite представляє такі функції, як Photo Assist, який дає змогу вам редагувати фонові відволікальні чинники і вносити інші зміни в зображення у спосіб, схожий на Magic Editor від Google.

Також є функція Chat Assistant у клавіатурі Samsung, яка читає й очищає повідомлення в міру введення тексту або навіть пропонує вам поради щодо різних тонів або найкращих способів самовираження. Це далеко не повний список, оскільки є також нова функція Note Assistant, Circle to Search, яка працює трохи як Google Lens, і багато іншого.

Samsung Galaxy S24

Характеристики Samsung Galaxy S24:

Дисплей: 6,2 дюйма, FHD+ AMOLED, частота оновлення 1-120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ/256 ГБ

Камери: 50, 12 і 10 МП

Фронтальна камера: 12 МП

Акумулятор: 4000 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

OnePlus 12

OnePlus 12 не сильно відрізняється від OnePlus 11, особливо в плані дизайну. Хоча зовні він може і не сильно відрізнятися, OnePlus 12 має підвищену міцність, трохи більший дисплей і, звісно ж, потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 3 з оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ.

Також варто зазначити, що система охолодження Dual Cryo-Velocity в OnePlus 12 означає, що цей телефон не нагрівається при великому навантаженні, що робить його чудовим компаньйоном для ігор для тих, хто дбає про мобільні ігри, але не настільки, щоб вкладати гроші в щось на кшталт Asus ROG Phone 8.

OnePlus 12

Характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6,82 дюйма, QHD+ LTPO

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ

Камери: 50, 48 і 64 МП

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 5400 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

Asus Zenfone 11 Ultra

У той час як OnePlus вкладає майже нульові зусилля у функції ШІ в OnePlus 12, Asus знаходиться десь посередині. Є AI Transcript для перетворення аудіозапису на текст, AI Call Translator для перекладу в реальному часі та інші функції, такі як шумозаглушення ШІ.

Це не просто більший крок до штучного інтелекту, Zenfone 11 Ultra також включає кілька нових поліпшень програмного забезпечення, таких як нові параметри налаштування.

Asus Zenfone 11 Ultra

Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Внутрішній дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED з частотою оновлення 120 Гц

SoC: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12/16 ГБ

Пам'ять: 256/512 ГБ

Камери: 50, 13 і 32 МП

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 5500 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

ASUS ROG Phone 8 Pro

Хоча ROG Phone 8 набагато привабливіший за свого попередника, він також позбавлений деяких функцій, якими був відомий раніше, включно з яскравим зовнішнім виглядом, більшими і потужнішими вентиляторами охолодження, а також приголомшливими фронтальними динаміками, які досі можна було зустріти на всіх інших телефонах ROG.

Asus ROG Phone 8

Характеристики телефону Asus ROG Phone 8:

Внутрішній дисплей: 6,78-дюймовий FHD+ LPTO

SoC: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12/16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ

Камери: 50/32/13 МП

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 5500 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

Xiaomi 14

Xiaomi 14 недоступний у Штатах, але це один з найкращих недорогих флагманів на деяких ринках Європи та Азії. Xiaomi 14 і 14 Pro оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 8 з оперативною пам'яттю до 16 ГБ і можливістю зберігання до 1 ТБ. Досвід роботи з камерою також досить схожий, хоча у Pro поліпшена змінна діафрагма f/1.42 — f/4.

Xiaomi 14

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,36 дюйма, QHD+ OLED

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 8 ГБ/12/16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Камери: 3x 50MP

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 4610 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Ga$laxy Z Fold 6 — це досить велике оновлення порівняно з попередником. Не тільки зовнішній екран збільшився в розмірах, а й внутрішній дисплей також трохи збільшився. Новий дизайн має набагато більш відполірований вигляд, ніж у старих моделей Fold, внаслідок чого пристрій став легшим і відчувається більше як традиційний смартфон у складеному стані.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Samsung

Характеристики Galaxy Z Fold 6:

Складаний дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x

Екран: 6,3-дюймовий AMOLED 2x

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Камери: 3 задні камери (50 МП/12 МП/10 МП)

Фронтальна камера: 10 МП, 4 МП

Акумулятор: 4440 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 не так сильно змінився естетично, як Fold 6, але в ньому є кілька серйозних поліпшень під капотом. Камера отримала серйозне оновлення, відмовившись від свого 12-мегапіксельного шутера на користь нової 50-мегапіксельної основної камери, яка відповідає основній камері Galaxy S24. Однак 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив залишився колишнім. Крім камери, є також безліч нових функцій ШІ та оновлення до Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики Galaxy Z Flip 6:

Внутрішній дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x

Екран: 3,4-дюймовий AMOLED 2x

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ

Камери: 2 задні камери (50 МП/12 МП)

Фронтальна камера: 12 МП

Акумулятор: 4000 мАг

Програмне забезпечення: Android 14

Раніше писали про топ-6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном, крім дисплея, мають цілу низку переваг, як-от потужний чип, якісна камера. У добірці — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 року.